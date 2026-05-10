◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２１節 三菱重工浦和１―０日テレ東京Ｖ（１０日・埼玉スタジアム）

三菱重工浦和が日テレ東京Ｖをホームで迎えた一戦は、ＦＷ島田芽依が前半９分に決めた先制点を守り切り１―０で勝利した。三菱重工浦和は今季１試合を残して２位が確定した。この日は２２―２３年以来３度目となる埼玉スタジアム開催で、クラブ史上最多観客数の８４７２人が詰めかけた。

前半９分、ＤＦエスタのロングボールをＭＦ榊原が頭で落とすと、抜け出したＦＷ島田がゴール前で相手ＤＦを落ち着いてかわし、先制ゴールを決めた。島田は「シュートを打ったらディフェンスの選手にシュートブロックされると思って、切り返してそれがうまくいった」と振り返った。

このゴールで今季のゴール数を１５に伸ばし、１位のＭＦ吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）の１６ゴールに１ゴール差と迫った。最終節で逆転での得点王獲得に向けて「目標にしてきたが、チームを勝たせたい気持ちが大きいので、意識はしているが意識しすぎずに、目の前の試合に勝ちたい」と誓っていた。