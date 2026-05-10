◇ラグビー リーグワン最終節 神戸 ２４―１９ 東京ベイ（１０日、スピアーズえどりくフィールド）

レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、３位東京ベイは２位神戸に１９―２４で敗れた。ホーム「えどりく」では、トップリーグ時代の２０１９年から３０試合目で、初めて黒星。勝てば準決勝から戦う２位となっていた一戦を落とし、フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「上位同士の争いと呼べる試合だった。接戦で小さな差で負けた。この学びをプレーオフにつなげたい」と語った。

流れに乗り切れなかった。１４―１７の前半３８分、敵陣右サイド深くのラインアウトから、モールを一気に押し込みフッカーのマークスがトライ。１９―１７として前半を折り返したが、後半は３４分まで敵陣２２メートル内に攻め込めず。１９―１７の同２８分、自陣での相手ラインアウトから、トライライン際の攻防で競り負けて逆転された。ホームの５５３０人の声援を背に５点を追ったが、後半は無得点に抑えられて黒星。「えどりく」での連勝も２９で止まり、ルディケＨＣは「後半、自陣に釘付けにされた部分が勝敗を分けた」と、振り返った。

ＲＳ全１８節を終え、チームは準優勝した昨季に続きＰＯ進出。準々決勝（２４日）は、ＲＳ６位のＢＬ東京と戦う。ＮＯ８マキシ・ファウルア主将は「チームは正しい方向に進んでる。チームが１つになって、一つ一つのプレーに集中すれば、必ず結果はついてくる。良い準備をしてプレーオフに入りたい」と、気持ちを切り替えた。