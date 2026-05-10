ワールドレディスサロンパス杯最終日

国内女子ゴルフのメジャー初戦・ワールドレディスサロンパス杯最終日が10日、茨城GC西C（6718ヤード、パー72）で行われた。2位から出た河本結（RICOH）が1イーグル、4バーディー、4ボギーの70で回り、通算1オーバーで逆転優勝。ツアー通算5勝目、メジャー初制覇を飾った。スピーチでは「疲れたので、今夜はサロンパスを全身に貼って寝ます」とリップサービス。会見では年間女王への思いと、そのためのストイックな生活ぶりを明かした。

2位の鈴木愛に1打差リードで迎えた最終18番パー4。河本は残り180ヤードから、6番アイアンを振り抜いた。フォローと硬いグリーンから出るランを計算し、エッジに着弾。ボールを19ヤード奥のピン横1メートルにつけた。ギャラリーはどよめき、コースセッティングを担当した茂木宏美も「すごい」とつぶやき、拍手を送った。

鈴木と並んでいた17番パー5でも、残り80ヤードから58度のウェッジで30センチにつけた。土壇場で見せた続けざまのスーパーショット。まさに「気持ちの強さ」を証明した勝ち方だった。だが、本人は会見で落ち着いた口調でこう言った。

「あまりメジャーで勝ったという実感はなくて、とにかく目の前の1打に集中してプレーしました。『やっと4日間が終わった』という感じです。『勝ちたい』っていうのはなかったですね。とにかくこの球をどこに打つか、どう歩くかっていう感じだったので、気づいたら終わってたような感覚ではありました」

同じ1998年度生まれの黄金世代では、畑岡奈紗、渋野日向子、原英莉花、勝みなみに続いて5人目のメジャー覇者。記者に「そのあたり思うところはありますか」と聞かれても、「いや、『勝ててうれしいな』とは思います」と言うにとどめた。

鈴木が15番パー3でホールインワン、17番でイーグルを奪って急激に追い上げても、河本は自分の世界に入りこんでいた。優勝を意識して、しびれることも一切なかったという。

「全然なくて…。ただ、17番は大人のマネジメントでした。ラフから残り230ヤードくらいだったんですけど、ユーティリティーで打てばグリーン近くのラフまで行ける感じだったんです。でも、サードショットがフォローで難しくなるから、『フェアウェーに7番アイアンで刻もう』ってなったんです。若い頃だったらガンガンに行っていたので、そこで成長を感じられました。いいメンタル状態だったなと思います」

一方で、「やるべきことしたら勝つ」との思いはあったという。前夜、ウェアを3種類の中で悩んだ時に「これを着て、トロフィーを取っている自分がイメージできた」という。選んだのは、大会イメージカラーのピンクと緑の入ったウェアだった。

勝利を焦らず、コースと向き合う心技体。それは一朝一夕に身についたものではない。黄金世代では畑岡に続いて2020年に米女子ツアーの出場権を獲得するも、環境に馴染めず、21年5月末には国内ツアーに復帰。そこから約3年間にわたって低迷が続いた。

「正直、今の姿は想像できないほどでした。（出場資格が）ステップ・アップ・ツアーに格下げにもなりましたし」

河本を変えたあるトレーニング

転機になったのは、23年夏から始めたメンタルトレーニング。そこから、「自分はショートゲームが生命線」と思い直し、周囲の協力を得ながらゴルフを立て直してきた。そして、24年に5年ぶりの優勝を飾り、25年に2勝。今季の目標を「年間女王」と定めると、生活ぶりもあらためた。

「ゴルフをしている時もしていない時も歩く時の姿勢から軸を意識しています。『準備でしか差がつかない』と思っているので」

そんな河本のために、アスリートフードマイスターの資格を取得したマネジャーが食事を作っている。

「試合期間に入ると、IHコンロをホテルに持ち込んで作ってもらっています。私は朝、晩とそれを食べています。野菜中心のメニューです」

体幹を鍛えることをメインにしたトレーニング、ケアも重ね、心を落ち着かせるために読書もしている。結婚、出産を含めたライフプランに関する質問を受けた際には「焦りしかないです」と冗談めかしつつ、こう返した。

「お酒を飲みたいという欲も全然ないですし、とにかく『ゴルフが彼氏』って思って過ごしています。それが楽しいですし、その生き方でいいのかなって」

以前は「ファイターのように、いけいけドンドン」だったプレースタイル。しかし、世界の壁にぶつかり、本物の強さを追求する中でたどり着いたのは、心の中の炎を静かに燃やし、冷静に準備を尽くす姿だった。

「つらかった時があって、今の日々の積み重ねが勝負どころの我慢につながったと思います」

手にした初メジャーのタイトルは、全てをゴルフに捧げる求道者が手にした「必然の勝利」。この1勝で3年シードを獲得したことで、「米女子ツアー再挑戦はあるのか」の問いには、少し考えて返した。

「今は年間女王が目標なので、それが獲れてから考えたいと思います」

今季序盤は体調不良で棄権もあったが、メルセデス・ランキングは5位に浮上。体の軸と同様にブレない河本は、定めた目標にただ突き進む。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）