プロ野球・横浜DeNAベイスターズの公式サポーティングガールズユニット「diana」の元メンバーでモデルの山吹香織(38)が9日、自身のインスタグラムを更新。絞り込まれた美しいスタイルを公開した。



【写真】美しいくびれと腹筋ですね」

「このシリーズ反響よかったので笑」とつづり、白いショート丈のタンクトップと黒いボトムでお腹周り全開のスポーティースタイルを披露。腹筋が見事に引き締まったカッコ美しいショットだ。



美しさの秘けつについては、「食べたらちゃんと動く 最近も続けてます 無理しすぎないのがいちばん続く気がする 継続は力なり」と続けることの大切さを強調。「ひとまずこの腹筋目指して頑張り中 笑」と体作りに務めていることを明かした。



スラリとした健康美に、ファンからは「カッコイ～」「腹筋すごいですね」「なかなかナチュラルな腹筋」「無駄の一切無い美ボディ」「ウエストくびれ痺れるねぇ」などと称賛の声が挙がっている。



東京都出身の山吹は2015年、「diana」に所属。ウエディングモデルから着物モデル、ヘアカタログやお母さん役などジャンルを問わず雑誌やCMに出演。リポート、MC活動も行っている。



（よろず～ニュース編集部）