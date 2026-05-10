「弟への愛が伝わってきます」「泣きそうになりました」と絶賛の声が寄せられているのは、2頭のわんちゃんが飼い主さんの赤ちゃんと初対面した時の光景。

まるで本当の姉弟のように弟くんを見守るわんちゃんの光景は10万再生を超えることに。出会った瞬間から愛情を感じるわんちゃんの光景が、感動を呼んでいます。

【動画：赤ちゃんを初めて家に連れて帰った結果→犬が『興味津々』で近付いて…あまりにも尊い光景】

カナヲちゃんとヒナタちゃんが扉を開けると、そこには…

赤ちゃんとわんちゃんの初対面の光景が投稿されたのは、柴犬親子の日常を投稿しているTikTokアカウント、『豆柴がいる暮らし』。

その日、豆柴のカナヲちゃんと、カナヲちゃんのお母さん犬ヒナタちゃんは、お部屋のドアの前で『ある人』を今か今かと待ち構えていたそう。

その『ある人』とは…ふたりの弟になる赤ちゃん！この日はパパとママの間に生まれた赤ちゃんとの初対面の日だったのでした。

ママが弟くんを抱っこしてお部屋に入ってくると、カナヲちゃんとヒナタちゃんは「はやく会わせて！」というかのようにジャンプして、弟くんの顔を覗き込んでいたそう。その温かい光景に、こちらまでほっこりしてしまいます。

弟くんのそばから離れないカナヲちゃん

カナヲちゃん、ヒナタちゃんとのご挨拶も終わり、ベッドでお昼寝を始めた弟くん。するとベッドの横には、弟くんを見守る後ろ姿がひとつ。その後ろ姿の正体は…カナヲちゃん！

カナヲちゃんはすっかり弟くんのことが大好きになったようで、ベッドで眠る弟くんの様子を見にやってきたのでした。

弟くんはカナヲちゃんにとって初めての弟。きっと可愛くて仕方がないのでしょう。その後もカナヲちゃんは、弟くんのことをずっとそばで見守っていたといいます。

パパとママの想いに涙…

そんなわんちゃんたちと弟くんの姿を見たパパとママは、ある気持ちが込み上がってきたそう。

イギリスに伝わることわざに、「赤ん坊の時、犬は子供の良き守り手となる」「幼年の時、犬は子供の良き遊び相手となる」という、犬と子供の関係について語る格言がありますが、「そんなことひとつもしなくていいから、ずっと側にいてね」と、わんちゃんたちと弟くんのありのままの幸せを願ったのでした。

そんなパパとママの深い愛情に、思わず涙する人が続出。家族たちの新たな門出の光景には、「ほんとにそう。とにかくずっと一緒にいてほしい」「1日でも長く過ごせますように」と祝福の声が続々と寄せられることに。

アカウント主のパパのことをずっと見守ってきた人からは、「幸せになってね！おめでとうございます」とお祝いメッセージも送られることとなったのでした。

TikTokアカウント『豆柴がいる暮らし』では、そんな幸せいっぱいなわんちゃんと家族たちの、優しさあふれる日々が綴られています。

カナヲちゃん、ヒナタちゃんご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「豆柴がいる暮らし」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。