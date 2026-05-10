【今週の注目アイテム5選】ウーフォスの最新リカバリーサンダルや夏キャンプで活躍するスプレー他

そろそろ新生活にも慣れてきた時期でしょうか。いろいろ気になることがでてきたり、GWでひと息ついて連休明けの英気を養ったり、人それぞれかもしれませんが、気温も上がってきたことで、夏に向けた準備も考えておきたいところ。だからこそ毎日をより快適にしてくれる便利アイテムには注目です。

そこで今回は、快適な履き心地が魅力のリカバリーサンダルをはじめ、夏キャンプで活躍するケアスプレー、旅をスマートにするパッカブルバッグ、自宅で大画面映像を楽しめる最新プロジェクター、さらに紛失防止に役立つスマートタグまで、機能性と使い勝手に優れた注目アイテムを5つご紹介します。

1. 快適さとリラックス感を備えた注目のリカバリーサンダル

これから夏に向けてサンダル選びが重要になりますが、「大人でも様になること」と「今っぽさ」がポイントです。中でも注目はリカバリーサンダルで、快適さとリラックス感が魅力です。

ウーフォスの「Plus Line」は、クッション性を高めた厚底ソール、足を包む設計、幅広のアッパーにより安定感と履き心地が向上。デザインもシンプルで洒落感があり、日常使いにも適しています。機能性と見た目を兼ね備えた一足としておすすめです。

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2. 夏キャンプの悩みをスマートに解決するケアアイテム

夏のキャンプは楽しい反面、虫刺されや汗・湿気によるニオイが悩みの種です。そこで注目したいのがスノーピークの3種のスプレーです。

衣類用の「インセクトガード ファブリックスプレー」は、ハーブ＆ウッドの香りで高い虫除け効果を発揮します。「リフレッシュ ボディミスト」は、汗や焚き火のニオイを抑える爽やかな香りで、入浴前のリフレッシュに最適です。「アロマティック エアフレッシュナー」は、テントや車内のニオイを元からケアし、就寝前でも使いやすい穏やかな香りが魅力です。夏キャンプを快適に過ごすための心強いアイテムです。

>> 虫・汗・ニオイ。夏キャンプの三大困りごとはスノピの新作スプレーでまるっと解決

3. 旅支度がもっと快適に、進化系パッカブルバッグ登場

トラベルブランド「MILESTO（ミレスト）」の“UTILITY GEAR”シリーズから、旅や日常で便利に使える新作「PACKABLE TOTE BAG M」と「2WAY UTILITY POUCH」が登場しました。

「PACKABLE TOTE BAG M」は約34L容量のパッカブル仕様で、耐荷重約20kgのタフさを備え、スーツケース連結ベルトや外ポケット付きで使い勝手も抜群です。一方「2WAY UTILITY POUCH」は、収納物に合わせてフラット型とボックス型に変形でき、シューズや衣類の持ち運びに便利です。どちらも軽量でシワが目立ちにくい撥水加工ナイロン素材を採用し、カーキ、キャメル、ブラックの落ち着いたカラー展開で、旅行時の荷物整理を快適にサポートしてくれます。

>> お気に入りのカフェからビジネストリップまで。日常と旅をシームレスに繋ぐミレストの「UTILITY GEAR」

4. 天井投影もOK、没入感を楽しむ4Kプロジェクター

ホームプロジェクターとして注目を集めるXGIMIの新モデル「Elfin Flip 4K」と「Elfin Flip Laser」は、スリムで持ち運びやすいデザインと高画質を両立した製品です。ジンバル一体型構造を採用し、天井投影にも対応するため、リビングや寝室など好きな場所で映像を楽しめます。

「4K」は4K画質、「Laser」はフルHD画質に対応し、RGB3色レーザー光源による鮮やかな色彩と高コントラストを実現。1600ISOルーメンの高輝度で昼間でも見やすく、自動台形補正やオートフォーカスなど便利機能も充実しています。さらにHarman Kardon製スピーカーやGoogle TVを搭載し、映画やゲーム、ライブ映像まで迫力ある映像体験を楽しめるモデルです。

>> プロジェクターに手軽さを。薄い軽い明るいXGIMI「Elfin Flip」でどこでも大画面を楽しむ

5. 忘れ物対策をスマートに、充電式タグがさらに進化



スマートタグ「Pebblebee（ペブルビー）」の第5世代モデルが登場しました。ラインナップはカード型とクリップ型の2種類で、Appleの「Find My」とAndroidの「Find Hub」に対応。どちらも充電式を採用し、カード型は最大18カ月、クリップ型は最大12カ月の長時間駆動を実現。

カード型は新たにワイヤレス充電に対応し、厚みも1.74mmまで薄型化されたことで、財布やカードケースへスマートに収納できます。クリップ型はカラビナ付きでバッグなどへ簡単に装着可能。さらに、防塵防水性能IP66を備え、音やライトで場所を知らせる機能、QRコードによる持ち主連絡機能、プライバシー保護機能も搭載。日常使いから旅行時の荷物管理まで幅広く活躍するスマートタグです。

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＜文／GoodsPress Web編集部＞

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