町田を率いる黒田監督。写真：滝川敏之

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　FC町田ゼルビアは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。７分と36分に挙げたナ・サンホの２ゴールで、２−０と快勝した。

　試合後のフラッシュインタビューで黒田剛監督は、「開始15分までが勝負だった」と試合の入りを勝因に挙げた。

　続けて、「気後れしないように入ろうということで、熱量を持って入れたことが得点につながったんだと思います」と振り返った。

　先制シーンについては、相手のビルドアップ時のミスを誘う狙いがあったという。

「それをしっかりと引っ掛けて、簡単に持っていこうというのはプランの中にあったので、まさに本当に１本中の１本を決めてくれたと思います」と、狙い通りの得点だったと明かした。
 
　後半、相手にチャンスが傾きかけると、59分にエリキに代えて仙頭啓矢を投入する采配を見せた。

　この交代について指揮官は、「守備のところで穴を開けられない」とその意図を説明。「２−０のまま勝ち切るのが町田のサッカーですから」とチームの哲学を強調した。

　厳しい７連戦のなか、アウェーの地に駆けつけた多くのサポーターがチームを後押し。最後に黒田監督は、「我々の背中を押してくれて、心強くこの7連戦、本当にきつい状況でしたけど、勇気をもらって戦うことができたと思います」とファンへの感謝を口にした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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