森保監督は東京ダービーで先発出場した長友佑都と佐藤龍之介をどう評価したのか【日本代表】
2026年５月10日、FC東京が東京ダービーで２−１と勝利。視察後、囲み取材に応じた日本代表・森保一監督は左サイドバックで先発出場した長友佑都を次のように評した。
「すごくアグレッシブに、すごく情熱的にプレーしていたと思います。佑都の熱いパフォーマンスがチーム全体に良い影響を与えていました。最初から勝ちに行く中で攻撃にも守備にも関わっていく部分が見れて良かったです」
では、１アシストを決めた佐藤龍之介の活躍は指揮官の目にどう映ったのか。
「攻守の繋ぎ役、チャンスメイクという部分で存在感を示してくれました。１点目のアシストのようにゴールに直結するプレーもあって、自身もゴールを狙っていました。その点でも存在感のあるプレーをしていたと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
「すごくアグレッシブに、すごく情熱的にプレーしていたと思います。佑都の熱いパフォーマンスがチーム全体に良い影響を与えていました。最初から勝ちに行く中で攻撃にも守備にも関わっていく部分が見れて良かったです」
では、１アシストを決めた佐藤龍之介の活躍は指揮官の目にどう映ったのか。
「攻守の繋ぎ役、チャンスメイクという部分で存在感を示してくれました。１点目のアシストのようにゴールに直結するプレーもあって、自身もゴールを狙っていました。その点でも存在感のあるプレーをしていたと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」