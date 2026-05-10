Netflix『地獄に堕ちるわよ』は何が面白い!? 「戸田恵梨香の怪演」だけじゃない、作品の魅力を徹底検証
戸田恵梨香さんが主演を務めるNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が、面白すぎると話題です。
4月27日から配信がスタートした作品で、戸田さんは有名な占い師・細木数子さんを担当。テレビでも大活躍した細木さんの半生に基づくドラマで、裏社会との関係や霊感商法などにも触れ、波乱に満ちた生涯が赤裸々に描かれています。
大ヒット中の『地獄に堕ちるわよ』ですが、何が面白いのでしょうか？ すべてのドラマを視聴している元テレビ局スタッフが、作品の魅力を解説します。
正直、見た目は似ていないのですが、話し方や独特なオーラのある所作など、完璧ともいえる演技で戸田さんは細木さんを熱演。賛否両論を巻き起こした、強烈なカリスマ性を持つ細木さんを丁寧に演じています。
筆者は、過去に働いていた放送局で、番組収録に訪れた細木さんを何度も間近で見かけています。その経験から見ても、戸田さんが演じる細木さんはかなり再現度が高いと感じます。見た目が似ているわけでも、口調を大げさにまねしているわけでもないのですが、漂っている雰囲気が全盛期の細木さんにそっくりなのです。
負のオーラもまとった細木さんを、戸田さんはセリフの強弱や表情の作り込みで繊細に表現しています。霊感商法や裏社会とのつながりもささやかれた悪女を、魅力あるキャラクターに仕上げることに成功しました。
美乃里は、出版社から細木さんの自伝小説を執筆するよう依頼され、取材を進める中でどんどん不信感を募らせることに……。最終的には細木さんと対立するのですが、鬼気迫る2人の名俳優がぶつかり合う姿を堪能できます。
ネタバレになるので詳細は書けないのですが、クライマックスに向けて見せる戸田さんと伊藤さんの演技は圧巻の一言。この2人の演技だけでも、Netflixに加入して作品を見る価値はあるといえるでしょう。
中でも驚きなのが、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒いうわさにも真正面から切り込んでいるところでしょう。細木さんは、テレビで大活躍するようになると、常に週刊誌に追いかけられ、過去のスキャンダルを報じられ続けてきました。ただ、決定的な報道はなく、視聴者は何が起きているのか分からない状況でした。『地獄に堕ちるわよ』では、そういった裏の部分まで踏み込んで脚本が作られているので、細木さんの新たな一面をいろいろな意味で知ることが可能です。
ちなみに、筆者は細木さんがテレビで活躍していた頃は、あまりいい印象は抱いていませんでした。そんな人間でも、『地獄に堕ちるわよ』を見た後には、良くも悪くも魅力あふれる女性だったのだと再認識させられました。細木さんのことが嫌いな人が見ても、十分に楽しめる脚本になっているところが素晴らしいポイントです。
勢いがあった昭和という時代を、細木さんの人生とともに振り返ることができるのも、この作品の面白いところです。
ほかにも、昭和の大歌手・島倉千代子さんとの危険な関係もしっかり描かれるなど、最終回まで面白エピソードが盛りだくさんとなっています。細木さんのことを知らない人が見ても楽しめる構成で、またもNetflixが傑作ドラマを生み出すことに成功しました。歴史に残る名作になること間違いなしの『地獄に堕ちるわよ』。見逃し厳禁だといえるでしょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
4月27日から配信がスタートした作品で、戸田さんは有名な占い師・細木数子さんを担当。テレビでも大活躍した細木さんの半生に基づくドラマで、裏社会との関係や霊感商法などにも触れ、波乱に満ちた生涯が赤裸々に描かれています。
大ヒット中の『地獄に堕ちるわよ』ですが、何が面白いのでしょうか？ すべてのドラマを視聴している元テレビ局スタッフが、作品の魅力を解説します。
戸田恵梨香の怪演に注目！ 全盛期の「細木数子」そのまままず、一番に注目すべきは戸田さんの演技力の高さです。『地獄に堕ちるわよ』の制作が決定した際に、細木さんに似ていない戸田さんが演じることで、不安視する声も多くありました。しかし、作品の中では完璧に「細木数子」を演じている戸田さんの姿を見ることができます。
正直、見た目は似ていないのですが、話し方や独特なオーラのある所作など、完璧ともいえる演技で戸田さんは細木さんを熱演。賛否両論を巻き起こした、強烈なカリスマ性を持つ細木さんを丁寧に演じています。
筆者は、過去に働いていた放送局で、番組収録に訪れた細木さんを何度も間近で見かけています。その経験から見ても、戸田さんが演じる細木さんはかなり再現度が高いと感じます。見た目が似ているわけでも、口調を大げさにまねしているわけでもないのですが、漂っている雰囲気が全盛期の細木さんにそっくりなのです。
負のオーラもまとった細木さんを、戸田さんはセリフの強弱や表情の作り込みで繊細に表現しています。霊感商法や裏社会とのつながりもささやかれた悪女を、魅力あるキャラクターに仕上げることに成功しました。
もう1つの見どころ「戸田恵梨香×伊藤沙莉の掛け合い」そして、素晴らしい演技を見せる戸田さんと、伊藤沙莉さんの掛け合いも見どころの1つです。本作は、基本的に伊藤さんが演じる売れない小説家・魚澄美乃里の視点から物語が描かれます。
美乃里は、出版社から細木さんの自伝小説を執筆するよう依頼され、取材を進める中でどんどん不信感を募らせることに……。最終的には細木さんと対立するのですが、鬼気迫る2人の名俳優がぶつかり合う姿を堪能できます。
ネタバレになるので詳細は書けないのですが、クライマックスに向けて見せる戸田さんと伊藤さんの演技は圧巻の一言。この2人の演技だけでも、Netflixに加入して作品を見る価値はあるといえるでしょう。
細木数子の人生を知れるストーリー構成そして、秀逸なストーリー構成も作品の見どころです。細木さんといえば、多くの人は『ズバリ言うわよ！』（TBS系）などのテレビ番組に出演していた頃を思い浮かべるでしょう。『地獄に堕ちるわよ』では、細木さんが成り上がり、テレビスターとして活躍するまでの足跡を主軸に描いています。「細木数子」という女傑が、どういった人物だったのかを幼少期から見られるのが魅力です。
中でも驚きなのが、霊感商法や裏社会とのつながりなど、黒いうわさにも真正面から切り込んでいるところでしょう。細木さんは、テレビで大活躍するようになると、常に週刊誌に追いかけられ、過去のスキャンダルを報じられ続けてきました。ただ、決定的な報道はなく、視聴者は何が起きているのか分からない状況でした。『地獄に堕ちるわよ』では、そういった裏の部分まで踏み込んで脚本が作られているので、細木さんの新たな一面をいろいろな意味で知ることが可能です。
ちなみに、筆者は細木さんがテレビで活躍していた頃は、あまりいい印象は抱いていませんでした。そんな人間でも、『地獄に堕ちるわよ』を見た後には、良くも悪くも魅力あふれる女性だったのだと再認識させられました。細木さんのことが嫌いな人が見ても、十分に楽しめる脚本になっているところが素晴らしいポイントです。
激動の昭和を巨大セットでよみがえらせる！激動の昭和を生き抜いた細木さんのたくましさを、ドラマで一緒に体感できるのも魅力です。現在よりコンプライアンスの意識が低かった昭和は、細木さんだけでなく多くの大人たちがむちゃくちゃでした。令和の時代では考えられないダイナミックな日本の姿を、『地獄に堕ちるわよ』では巨大セットなどを使いよみがえらせています。
勢いがあった昭和という時代を、細木さんの人生とともに振り返ることができるのも、この作品の面白いところです。
ほかにも、昭和の大歌手・島倉千代子さんとの危険な関係もしっかり描かれるなど、最終回まで面白エピソードが盛りだくさんとなっています。細木さんのことを知らない人が見ても楽しめる構成で、またもNetflixが傑作ドラマを生み出すことに成功しました。歴史に残る名作になること間違いなしの『地獄に堕ちるわよ』。見逃し厳禁だといえるでしょう。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)