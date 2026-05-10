陸上女子１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来（三井住友海上）が１０日、マラソンデビューの展望を語った。

この日の木南道孝記念（大阪・ヤンマースタジアム長居）、女子１万メートルは３２分５９秒６８で９位。序盤は第２集団につけるも、中盤以降は思うようにスピードを上げることができなかった。レース後には「思ったよりも流れに乗れなくて、前半から動きが悪い中での走りになってしまった。でも最低でも（１キロ）３分２０秒のペースからは落としたくない気持ちがあったので、そこだけはしっかり守ることができた」と振り返った。

次戦は東日本実業団選手権（１５〜１７日、山形）の５０００メートルを予定しており、その後はマラソン練習に移行する構え。「今年のトラックレースは一区切りと決めてるので、最後のスピードの刺激を入れたい」。今後のコンディション次第ではあるが、８月末の北海道マラソンの出場を目指すと公言した。

２０２８年ロサンゼルス五輪はマラソンでの代表入りを目標に掲げる。北海道マラソンでの同五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の切符獲得に意欲的で「マラソンの記録というよりは、本当に安定した練習の中で、しっかりＭＧＣを確実に狙いたい」と意気込みを示した。

北海道マラソン前には海外でのハーフマラソン出走を計画中。夢の実現へ、一歩ずつ道を切り開いていく。