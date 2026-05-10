ファンのBTSに言及中に…韓国タレント、抗がん剤治療の副作用を吐露「目があまり見えなくなった」

タレントのパク・ミソンが、久しぶりに復帰した近況を伝えた。

最近、YouTubeチャンネル「ミソン・インポッシブル」には、「1年6カ月ぶりに…ミソン・ボスが復帰します」というタイトルの動画が投稿された。

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スタッフと合流して散歩に出たパク・ミソンは、「どこに行こうか？私がいつも散歩に行く場所があるの。雲井（ウンジョン）湖公園、そこに行こう」と自身のお気に入りコースを紹介。

公園に到着すると、スタッフから「ここによく来るのか」と尋ねられ、彼女は「ここには、よく来ていた。身体がつらかったとき」と答えた。

続けて、彼女は「運動しによく来ていた。私も久しぶりに来た。最近は運動してなかったから」と、健康回復のために努力していた過去を振り返った。

（写真＝YouTubeチャンネル「ミソン・インポッシブル」）パク・ミソン

特に、パク・ミソンは、スタッフの髪型を見て「Vみたいにしたんだね」と、ボーイズグループBTSのVに言及するなど、愉快な会話を続けた。

そんななか、スタッフから「メガネに度を入れ直すべきではないか」と冗談交じりの質問をされると、パク・ミソンは「目が悪いの。抗がん剤治療をすると、目があまり見えなくなる。何気なく抗がん剤の話をしちゃうなんて」と、笑い混じりの声で自身の健康状態に触れた。

（記事提供＝OSEN）