お笑いコンビ・令和ロマンの郄比良くるまが１０日、令和ロマンの単独ライブ「ＲＥ：ＩＭＷＡＲＯＭＡＮ」のリハーサル観覧特典をめぐる騒動について、自身のＸ（旧ツイッター）で謝罪した。

郄比良は「ＲＥ：ＲＥＩＷＡ ＲＯＭＡＮ ＳＳロマン席・Ｓロマン席をご購入のお客様へ」のタイトルでＸを更新。「この度は特典の変更、及び不誠実な対応により不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした！」と謝罪。

「『リハ観覧中止』は僕が言い出しました！元々 特典は運営に丸投げしてしまっていて、こちらもあまり何するか想定せずに『リハ観覧』をつけてしまってました！そして本番が近づいてきて、『リハと言っても音楽とか無いから、一旦出ていってトークするくらいしかできないし、開場時間より前に来てもらっちゃったら本番までだいぶ間空いて、本番で疲れちゃうんじゃない？』って心配になっちゃいました！ そして運営陣に意見を聞いたら『リハ目当てのお客様はそんなにいないだろうから、代わりの特典をつけよう』という結論になり、とりあえず『リハ観覧中止』の映像を撮りました！」と経過を説明。

「この時、僕らは『払い戻しはする』と思って撮ってました！ でも実際は各事務所の調整とかあったみたいで、『払い戻し無し』で発表されてしまって、すぐに払い戻すようお願いしたんですが、そっから騒動になったため、さらに膨大な調整が必要だったようで、情報も錯綜し、とってもお待たせしてしまいました！」と払い戻し対応についても言及した。

「結論、僕が全部間違ってました！ネタだけでお金取ってると自惚れていました！これはナメてると思われても仕方がありません！お金に関することが苦手なクセに一丁前に判断してしまいました！とにかくケムリ先生と吉本興業さんは全く悪くないので、そちらに問い合わせるのはやめてください！失った信頼は取り戻せないので、とにかく当日はネタを頑張ります！よろしくお願いします！」とつづった。