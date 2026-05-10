◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 横浜ＦＭ１―１（ＰＫ４―５）鹿島（１０日・日産スタジアム）

東地区の首位に立つ鹿島は横浜ＦＭを１―１で迎えたＰＫ戦で下した。後半アディショナルタイム５分にＦＷレオセアラが意地の同点ゴールを決め、ＰＫ戦ではＧＫ早川友基が相手３番手のキックをセーブした。

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前半から横浜ＦＭのコンパクトな守備に苦しみ、敵陣ゴール前への侵入回数が限られる展開に。前半だけで５回のオフサイドを数えるなど、ハイラインへの適用に苦戦した。鬼木達監督は「なかなか前進が難しく、風の影響もあったが、それでも動きの質、パスの質で相手を上回れなかった。もっと相手の狙いを外す攻撃をしないといけなかった」と振り返った。

後半１３分に０―１となって以降は、３枚替えで主導権を取り戻し、後半アディショナルタイムにレオセアラが意地の同点ゴール。「勝利だけを目指しつつ、負けてるゲームであれば引き分けまでいこうと、昨年から言っている。そういう意味ではよくやってくれたと思っている」と語りつつ、「去年優勝できたのは、難しいゲームを勝ってきたから」と勝ち点１を取り損ねた側面にも言及し、自省した。