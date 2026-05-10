ＴＢＳ系「バナナマンのせっかくグルメ！！ ２時間ＳＰ」（日曜・午後７時）が１０日放送され、４月２８日に所属事務所の公式サイトで当面、休養することを発表した「バナナマン」の日村勇紀について、番組冒頭で相方の設楽統が説明する一幕があった。

この日、「お休み」と書かれた笑顔の日村の等身大パネルとともに登場した設楽。日村のパネルを触りながら「あれ？ ペラペラになっちゃった」とギャグをかますと「日村さんが体調不良のため、ちょっとお休みということですみません。ちょっと、よろしくお願いします」と、村上佳菜子、お笑いトリオ「東京０３」の飯塚悟志らゲストに頭を下げた。

「ただ、ＶＴＲには日村さんがたくさん出て、たくさん食べてますので、ご安心ください」と笑顔でＶＴＲを紹介。日村が「全国人気観光地でぶらりグルメ探し！」と題し、福岡市、長野・軽井沢、静岡・富士宮市、鹿児島・屋久島で地元グルメを楽しむ様子が“再放送”の形で流された。

また、競泳日本代表・池江璃花子と卓球日本代表・平野美宇の仲良しオリンピックコンビも長崎・佐世保での地元グルメ旅に登場する。

日村はバナナマンとして８本、個人で３本のレギュラー番組を持ち、テレビだけでレギュラーを１１本抱えているが、他番組も収録済みの映像や他タレントの代役出演などで放送を続けている。