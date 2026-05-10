「ファーム交流戦 ロッテ５−４巨人」（１０日、江戸川区球場）

巨人の浅野翔吾外野手が今季１号ソロを放った。四回１死。ロッテの先発左腕・秋山に対して、カウント２−２から２球ファウルで粘って、８球目の真ん中低めへ直球を豪快にすくい上げた。

打った直後に歓声が響き、左翼手が途中で諦める完璧なアーチだった。

浅野は高松商時代に甲子園で活躍し、２０２２年度ドラフト１位で巨人に入団。今季は１軍キャンプスタートながら２月６日に右ふくらはぎを肉離れしていた。２軍では最近５試合で打率・４３８、１本塁打、７打点と絶好調だ。

１軍は中日に勝利して連敗を３で止めたが、今季は得点力不足が課題となっている。外野では左翼・キャベッジ以外は固定できていないだけに、ファンは浅野に対して「やっぱりバッティングは魅力的だな」、「めちゃくちゃいいスイングしとるやないか」、「一軍ではよその思い切り見せてくれ」、「甲子園のスターを何とかしないと」、「巨人を救うのはもう君しかいない」と１軍でのプレーを心待ちにする声が相次いだ。