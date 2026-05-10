ＴＢＳ系「今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜」が９日に放送され、岡田准一、ロバート・秋山竜次が出演。ニューヨーク・屋敷裕政が「引率ガイド」として番組を進行した。

この日は「今さら昭和歌謡 アイドル秘蔵連発ＳＰ」。８０年代アイドルにスポットを当てた。

当時としては破格のプロモーション費用１億円をかけられた１９８２年デビューの女性３人組アイドルグループ・スターボーを「幻アイドル」としてクローズアップ。「斬新すぎるデビュー曲のジャケットが大きな話題になった」と紹介した。

スターボーのデビュー曲は「ハートブレイク太陽族」。設定として「宇宙から愛を教えるために地球にやってきた性別不明の宇宙三銃士」などと紹介されると、屋敷は「だいぶ、スゴいね。コンセプトはめっちゃ決まってたんや」と興味津々。秋山も「パイオニアだね。惑星系の」と感心した。

近未来的な斬新コスチュームで熱唱する３人の映像が流れると、秋山は「めちゃくちゃ面白いじゃん！」と大興奮した。番組では「奇抜さが当時のお茶の間にはまだ早すぎたのか、オリコン最高位は９８位」と解説。さらに、スターボーのメンバー・ＩＭＡＴＯとして活動していた女性は「今、長崎でスナックを経営されていて、月に２００万円を売り上げるやり手のスナックママになっている」と伝えた。屋敷は「そんなん教えてくれんの？あんまり売り上げ教えてくれんよ？」と指摘して笑わせていた。