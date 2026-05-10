洗濯日和も空気の乾燥注意

あすは朝から晴れる所が多いでしょう。洗濯日和となりますが、空気の乾燥が続くため火の取り扱いにご注意ください。ただ、関東の山沿いを中心に、午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。

【画像で見る】週明け11日〜17日までの週間予報

沖縄や奄美は梅雨空が続き、雨が降ったりやんだりとなる見込みです。石垣島などの先島諸島や小笠原諸島では、激しい雨の降る所もあるでしょう。

日中は広い範囲で25℃くらいの気温に

朝の気温は、けさより高く、関東から西で15℃前後、北陸や北日本で11℃前後の所が多いでしょう。日中の気温はきょうより高い所もあり、広い範囲で25℃くらいまで上がる見込みです。札幌も22℃と各地で平年を上回る陽気が続くでしょう。

＜あす11日（月）の各地の予想最高気温＞

札幌：22℃ 釧路：15℃

青森：25℃ 盛岡：24℃

仙台：24℃ 新潟：25℃

長野：25℃ 金沢：24℃

東京：24℃ 名古屋：25℃

大阪：26℃ 岡山：25℃

広島：25℃ 松江：25℃

高知：25℃ 福岡：25℃

鹿児島：25℃ 那覇：25℃

週後半にかけて急な雨や雷雨の可能性

火曜日以降も晴れ間の出る所が多くなりますが、週の後半にかけて急な雨や雷雨の可能性があります。



この先も気温が高く、関東から西を中心に25℃以上の夏日が続く所もあるでしょう。土曜日以降は内陸を中心に30℃近くまで上がりそうです。体調管理にお気をつけください。