【11日以降の天気】週の後半にかけて急な雨や雷雨の可能性 気温は高く、関東から西で25℃以上の夏日が続く所も
洗濯日和も空気の乾燥注意
あすは朝から晴れる所が多いでしょう。洗濯日和となりますが、空気の乾燥が続くため火の取り扱いにご注意ください。ただ、関東の山沿いを中心に、午後はにわか雨や雷雨の所がありそうです。
沖縄や奄美は梅雨空が続き、雨が降ったりやんだりとなる見込みです。石垣島などの先島諸島や小笠原諸島では、激しい雨の降る所もあるでしょう。
日中は広い範囲で25℃くらいの気温に
朝の気温は、けさより高く、関東から西で15℃前後、北陸や北日本で11℃前後の所が多いでしょう。日中の気温はきょうより高い所もあり、広い範囲で25℃くらいまで上がる見込みです。札幌も22℃と各地で平年を上回る陽気が続くでしょう。
＜あす11日（月）の各地の予想最高気温＞
札幌：22℃ 釧路：15℃
青森：25℃ 盛岡：24℃
仙台：24℃ 新潟：25℃
長野：25℃ 金沢：24℃
東京：24℃ 名古屋：25℃
大阪：26℃ 岡山：25℃
広島：25℃ 松江：25℃
高知：25℃ 福岡：25℃
鹿児島：25℃ 那覇：25℃
週後半にかけて急な雨や雷雨の可能性
火曜日以降も晴れ間の出る所が多くなりますが、週の後半にかけて急な雨や雷雨の可能性があります。
この先も気温が高く、関東から西を中心に25℃以上の夏日が続く所もあるでしょう。土曜日以降は内陸を中心に30℃近くまで上がりそうです。体調管理にお気をつけください。