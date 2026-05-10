「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京２−１東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）

ＦＣ東京が試合終盤にＦＷ長倉幹樹のゴールで劇的勝利を挙げた。負傷から復帰後初先発となったＤＦ長友佑都（３９）は、日本代表の森保一監督が視察に訪れた中、後半３２分までプレー。「自分の魂は見せられた。日本で唯一無二の魂なので。そこだけは自信を持っている。そこは森保さんに届いたんじゃないかなと思います」とうなずいた。

試合序盤から左サイドを何度も駆け上がった。効果的なクロスこそ少なかったが、ＤＦ森重からの左サイド奥へのロングフィードに猛スプリントで追いつく場面もあり、肉離れからの負傷明け初先発で衰え知らずの豊富な運動量を披露。東京ダービーで闘志を前面に出し、味方を鼓舞し続けた。

同試合が最終視察と名言した森保監督は長友について「アグレッシブですごい情熱的なプレーをしていた。佑都の熱いプレーでチーム全体も好影響を受けていたところはあるなと見ていた」と評価。先発出場を果たしたことについても「長い時間、攻撃も守備も関わっていく部分を見せた」と語った。

長友は試合後の場内一周時、チームメートのＤＦ稲村隼翔から「５回目あるよ！５回目」と言われると満面の笑みを浮かべ、自らカメラに向かって片手を広げると「ブラボー！」と絶叫した。

日本代表として初の５大会連続Ｗ杯出場がかかるメンバー発表は５月１５日に行われる。「ＦＣ東京に恩返ししたい思いもある。そのためにも５大会いかないといけない…行きます」と、力強く言い残しスタジアムを後にした。