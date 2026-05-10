【マウント義姉はお下がりNG！】新品のオムツ「もらってほしい」電話すると＜第2話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第2話 喜んでくれると思いきや
【編集部コメント】
アヤちゃんはお義姉さん、ミオリちゃんはその子どもだったんですね。しかし、おぉっと……！？ マイコさんのせっかくの厚意は、どうやら相手の機嫌を損ねてしまったようです……！ オムツなんて消耗品、赤ちゃんのいるママにとって無料で譲ってもらえるのは嬉しいはずだと思うのですが……どうしてこんな反応になってしまったのか気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第2話 喜んでくれると思いきや
【編集部コメント】
アヤちゃんはお義姉さん、ミオリちゃんはその子どもだったんですね。しかし、おぉっと……！？ マイコさんのせっかくの厚意は、どうやら相手の機嫌を損ねてしまったようです……！ オムツなんて消耗品、赤ちゃんのいるママにとって無料で譲ってもらえるのは嬉しいはずだと思うのですが……どうしてこんな反応になってしまったのか気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子