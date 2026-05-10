◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が東京Ｖとのダービーを２―１で制し、優勝争いに踏みとどまった。

前半２９分に先制されたが、同４１分にＭＦ佐藤龍のパスを受けたＤＦ室屋が豪快な右足シュートをたたき込んで１―１に追いつく。後半も一進一退の攻防が続いたが、後半アディショナルタイム５分に途中出場のＦＷ長倉が勝ち越し弾を決めて、２―１で逆転勝利を飾った。

リーグ１０試合ぶりに先発し、後半３２分までプレーした長友は劇的な勝利に「ダービーらしく、本当に堅い試合になったなと。お互いに集中力切らさずに、ヴェルディもいいチームでしたし。ただ、自分たちの方が魂の強さというか、強度で最終的に上回ったかなと思います。気持ちを込めて、魂を込めて戦いました。本当に勝ててホッとしています」と、安堵（あんど）の表情を浮かべた。

途中交代後もベンチを飛びだして仲間を鼓舞し、ゴールが決まると長倉のもとへと駆け寄った長友。４大会連続Ｗ杯を経験している鉄人の試合後の言葉からも、その興奮度は伝わった。

「言葉で表せないくらいの興奮を感じた。カタールＷ杯のスペイン戦とか、ドイツ戦に近いような感覚を味わいましたね。そのくらい自分も気持ちが入っていた。こんな格別な勝利はないですよ。圧倒して勝つのがいいですけど、この勝利はたまらないですね。今日は寝られないんじゃない」

首位・鹿島が横浜ＦＭにＰＫ勝ちだったことで、残り２試合で勝ち点４差に迫った。次節の敵地・浦和戦に勝利し、優勝の可能性を残せば、最終節は敵地で鹿島との直接対決だ。「もう自分たちは勝つしかないので。最終戦で鹿島と直接対決するので、何が起こるか分からないので、諦めずにいきます」。奇跡の大逆転Ｖへ、光りが差し込んだ。（後藤 亮太）