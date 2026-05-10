「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。

試合後、皇治は「ステロイド結果でました。平本ちゃんはステロイド、してないです。きっとね。ナチュラルに強いと思いました」と、朝倉戦でドーピング疑惑のあった平本の強さに言及。「平本ちゃんはきっときょうはしてない。前回もしてないと思う。ただね、ハゲチャビン（朝倉未来）が弱いだけ。平本ちゃんが断然強いと思う。（朝倉は）俺より弱い。根性あるんやったらいつでもきなさい。（朝倉を）倒して辞めようと思います」と、朝倉未来に対戦を見据えた。会見でも「もう３７になったんでね。そろそろ引き際かなと思う部分もあるので。（朝倉には）勝てると思ってる。平本ちゃん強いけど、このパンチ力かと。それでこてって倒れてまうねんから。真剣に格闘技したいので、俺らしい引き際を見せたい」と、明かした。

朝倉については「お前が俺に打撃で勝てると？お前、口ばっかりやないか。倒れるなんてありえない」と宣言。ＭＭＡ戦については「無理」とした上で「やるならミックスルール。彼が打撃で勝てるいうからね。ほんならやったるわと言ってる話やから」と語った。一方で実現しなかった場合は「（ＯＮＥの）ロッタン。今のロッタンいけるでしょ。キックボクシングしたいなと。格闘技したい。１５歳から３７までやってきたんで、最後はちゃんと格闘技したいなって思います」と、語った。

試合は体重差１１・２５キロ、皇治が最後まで立っていられるかどうかに焦点が当たる中で、１回に破壊力に勝る平本がパンチを的確にヒットさせていき、皇治は攻め手を欠く展開。２回も平本が着実にボディーなどにパンチを当てていくが、皇治は止まらず果敢に前に。ただ、平本に有効打を打ち込めない。最終３回は開始早々に平本が強烈なボディー。しかし、皇治は倒れず。最後まで平本が圧倒し、皇治は鼻から出血したが、倒すことはできなかった。

衝撃のタフネスぶりに実況、解説も「なんで倒れないの？」と騒然となっていた。