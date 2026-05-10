【RIZIN】平本蓮「久保優太！俺と9月にやれ」皇治「朝倉未来は俺より弱い」それぞれ対戦要求【マイク全文】
■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）
第10試合 スタンディングバウト3分3ラウンド／無差別級
【マイクアピール映像】平本蓮「久保優太！てめえ、俺と9月にやれよ！」
平本蓮 -- 皇治
ドロー（エキシビションマッチ）
今大会で最も話題を集めた因縁の2人による一戦は、ドローで終わった。11キロの体重差が注目されたが、皇治はダウンを奪われずしのぎきった。試合後にマイクを持った2人は、それぞれ次戦の対戦要求をアピールした。
試合後にマイクを持った平本は「皆さんお久しぶりです。今日は皇治選手は体重ぜんぜん違うんですけど、受けてくれてありがとうございました。今日はカネロ戦のクロフォードを意識してみました。つまんなくてスミマセン」と観客にあいさつ。
そして「本番は9月なんで、そこで全部の本気を見せたいなと思ってて。おい久保優太！テメー俺と9月にやれよ、ブチ殺してやるよ」とMMA復帰戦の対戦相手に久保を指名した。
続いて皇治は「ステロイド結果出ました！ひらもっちゃんはステロイドしてないです、きっとね。ナチュラルに強いと思いました。昨日ひらもっちゃんにケツ蹴られて、あんまり（平本を）責めないでください。僕はあれのおかげで火がついて頑張れました」と平本への批判をしないように呼びかけた。
続けて「今日はステロイドしてないでしょう。前回（朝倉未来戦）もしてないと思う。ただね、ハゲチャビンが打たれ弱いだけ。あれ、どうしようもなく弱いから。みんな勘違いしてる。ひらもっちゃんは断然強いと思う。ハゲチャビンは俺より弱い。あの子、1秒で倒れてたからね。そんな朝倉未来に用意してる枕を販売中なんで買ってください」と朝倉未来を口撃し、試合への布石を打った。
第10試合 スタンディングバウト3分3ラウンド／無差別級
【マイクアピール映像】平本蓮「久保優太！てめえ、俺と9月にやれよ！」
平本蓮 -- 皇治
ドロー（エキシビションマッチ）
今大会で最も話題を集めた因縁の2人による一戦は、ドローで終わった。11キロの体重差が注目されたが、皇治はダウンを奪われずしのぎきった。試合後にマイクを持った2人は、それぞれ次戦の対戦要求をアピールした。
そして「本番は9月なんで、そこで全部の本気を見せたいなと思ってて。おい久保優太！テメー俺と9月にやれよ、ブチ殺してやるよ」とMMA復帰戦の対戦相手に久保を指名した。
続いて皇治は「ステロイド結果出ました！ひらもっちゃんはステロイドしてないです、きっとね。ナチュラルに強いと思いました。昨日ひらもっちゃんにケツ蹴られて、あんまり（平本を）責めないでください。僕はあれのおかげで火がついて頑張れました」と平本への批判をしないように呼びかけた。
続けて「今日はステロイドしてないでしょう。前回（朝倉未来戦）もしてないと思う。ただね、ハゲチャビンが打たれ弱いだけ。あれ、どうしようもなく弱いから。みんな勘違いしてる。ひらもっちゃんは断然強いと思う。ハゲチャビンは俺より弱い。あの子、1秒で倒れてたからね。そんな朝倉未来に用意してる枕を販売中なんで買ってください」と朝倉未来を口撃し、試合への布石を打った。