中東情勢悪化に伴う原油価格高騰の影響が栃木県内の観光や伝統産業にも及んでおり、関係者が気をもんでいる。

（石塚格、伊藤学）

那珂川のアユ料理を楽しめる人気スポット「黒羽観光やな」（大田原市黒羽向町）。１日から今シーズンの営業が始まったが、名物のアユの釜飯がイラン情勢の影響を受けて、夏以降食べられなくなる心配が出てきた。

アユの釜飯は１合炊きの釜にあぶったアユの切り身と地元産のコメ、アユの骨などで取っただしを入れ、固形燃料で約２５分かけて炊きあげる名物だ。アユ本来の味が楽しめると、一番の人気メニュー（塩焼き１匹とのセット、税込み２０００円）となっている。

同やなを運営する黒羽観光簗（やな）漁業組合の室井秀夫常務理事（７８）によると、営業開始にあたって、４月初めに釜飯用のメタノール製の固形燃料１０００個を県内の業者に発注したところ、２００個しか確保できないとの回答があった。

そのため、別の業者やネット注文などで７月頃までの４０００個は確保できたが、それ以降の確保の見通しは立っていないという。現在も職員が各地のホームセンターなどを回ってかき集めている最中だ。

固形燃料が確保できない場合は、大きな釜でまとめて炊いてアユご飯として提供することも考えているが、「たぶん味が変わってしまう」と室井さんは悩む。８月から１０月は最盛期となる。今年はＮＨＫの朝の連続テレビ小説効果で観光客増加も期待されている。「早くイラン情勢が落ちついて固形燃料が安定して手に入るようになってほしい」と室井さんは話している。

ビニール類は５割

物価高に天然氷をつくる蔵元も苦しめられている。日光市の「四代目氷屋徳次郎」は、梱包資材や電気代などの高騰を受け、今月出荷分から３０％以上の値上げに踏み切った。５代目店主の山本仁一郎さん（５０）は「氷を包むビニール類は昨年に比べ５割、電気代など光熱費も２〜３割アップした。価格転嫁せざるを得ない」と語った。

天然氷は、山あいにある製氷池に湧水を注ぎ、冬の厳しい寒さを利用してつくる。全国に５軒しかない蔵元のうち、日光市には３軒がある。透明度が高く品質の良さで知られる同店の天然氷は全国のレストランやホテル、飲食店のほか、百貨店の催事などに年間５０トンが出荷されている。昨年の大阪・関西万博でかき氷を提供し、綿菓子のようなふわふわの食感が多くの来場者を魅了した。

今年の出荷は大型連休前に始まり、多い日には３００〜４００ケースを発送。「取引先は『こんなご時世だから仕方がない』と大幅値上げを理解してくれており、キャンセルは出ていない」（山本さん）。だが６月には段ボールの値上げも予定されており、コスト削減も限界という。