SUPER EIGHT横山裕（45）が、9日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。2人の弟との思い出の写真を公開した。

今回、横山は15年前に弟2人と初めて海外旅行をしたフィリピン・セブ島を訪れ、8歳下の弟・三男の充さんと合流した。

10代の頃から父親代わりに弟たちの面倒を見てきた横山。母が亡くなり約15年、支えになった1枚の写真を公開し、「セブ島で撮った横山家3兄弟の写真があるんですけど。それをずっと待ち受けにしてます。だから15年してます。1回も変えてない。意識はしてないんですけど、多分その写真を超えてないんでしょうね。よっぽどなんか多分3人で来たんがうれしかったんやと思うし」と打ち明けた。

すると充さんは「普通にウルッときて。その写真を超えてないってなんかすごいな」と話し、横山は「いや超えてないから変えへんねやろ」と言った。涙を拭う充さんに「弟がグッときてるんで僕はグッときました」と話した。

3人での再訪はかなわなかったが、思い出の写真が撮られた島を充さんと船で訪れた。横山は「こんな整備されてなかったような気がするんねんけど」とコンクリート製の橋と、木の桟橋の上で並ぶ3兄弟の思い出の写真を見比べた。当時の木造の桟橋は台風の影響で崩壊し、名残の橋脚が並んでいた。

横山は充さんと2人並び、当時の写真を再現するが「なんかちょっと寂しいなやっぱり。次男がおらんから」と打ち明けた。

大阪にいる次男の勤さんとテレビ通話をした。勤さんは当時を振り返り「調子悪くて…おなか痛くて。兄ちゃんにあの…プール入るのに背中、『プール入りや』って蹴られて、落ちて」と暴露。

横山は「おまえ、そんなことテレビでバラすな」と言うと、勤さんは「『せっかく、連れてきたってんのにもっと楽しそうにしろや』ってめっちゃ怒られた記憶は残ってるけど」とさらに暴露した。VTRを見ていたMCの今田耕司は「最悪や！ 最悪やこの兄貴」と言った。

横山は「お前、記憶喪失になったのにそういうことは覚えてんねんな」と伝えた。勤さんが「でも行きたかったな写真3人で撮って」と言うと、横山は「3人でもう1回写真撮り直してアップデートしたかったんよ」と語った。