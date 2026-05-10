「絶対にあってはいけない」三笘負傷はW杯メンバー発表に影響を及ぼすのか？ 森保監督が改めて選考基準を明言【日本代表】
2026年５月９日、ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で負傷。これを受け、日本代表の森保一監督は「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」とコメントした。
三笘の負傷がワールドカップのメンバー選考にどう影響を及ぼすのか。また５月15日のメンバー発表からW杯初戦のオランダ戦まで１か月あるなか、どんな判断でチームを構成するのか。森保監督は改めて選考基準について明言した。
「ワールドカップでプレー可能かどうか、ここからさらにコンディションが上がっていくかどうか。そこを加味したい。（メディカルスタッフの）報告を受け、最後テーブルに乗せて決めていきたいなと思います」
もちろん優先しているのは「プレーできる選手」だ。
「基本的にはプレーできる選手、している選手は選びたい。ただ、もうヨーロッパのシーズンも限られているので、そこをどう見ていくか。難しい判断をしないといけないかなと。怪我のタイミングを考えて、ワールドカップ期間中にプレー可能、さらにその激戦の中でも戦えるという判断をできれば、選考の対象として考えたいです」
選出メンバーについては、大体のところは決まっているという。
「ゼロからというやり方はないです。絶対にあってはいけないですし、一期目、二期目と長い期間やらせていただいているので、大体のところは固まっています。あとは怪我の状態とか、今の調子をどう見ていくか。そこを最終的にスタッフと議論し、今の最強、今の最高ということで、ワールドカップに行けるチーム編成ができればなと」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
三笘の負傷がワールドカップのメンバー選考にどう影響を及ぼすのか。また５月15日のメンバー発表からW杯初戦のオランダ戦まで１か月あるなか、どんな判断でチームを構成するのか。森保監督は改めて選考基準について明言した。
もちろん優先しているのは「プレーできる選手」だ。
「基本的にはプレーできる選手、している選手は選びたい。ただ、もうヨーロッパのシーズンも限られているので、そこをどう見ていくか。難しい判断をしないといけないかなと。怪我のタイミングを考えて、ワールドカップ期間中にプレー可能、さらにその激戦の中でも戦えるという判断をできれば、選考の対象として考えたいです」
選出メンバーについては、大体のところは決まっているという。
「ゼロからというやり方はないです。絶対にあってはいけないですし、一期目、二期目と長い期間やらせていただいているので、大体のところは固まっています。あとは怪我の状態とか、今の調子をどう見ていくか。そこを最終的にスタッフと議論し、今の最強、今の最高ということで、ワールドカップに行けるチーム編成ができればなと」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」