ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船が、スペイン領のカナリア諸島テネリフェ島に到着し、乗客らの退避が始まりました。退避が行われている現場の近くから最新情報を伝えます。

私は乗客の退避が始まった港に設定されたプレスエリアにいます。感染を広げないようにするため、この港のエリアは4つの区画に分けられていて、プレスエリアは乗客がバスに乗る区画からもっとも離れた場所に設定されています。

先ほど20分ほど前に、ボートが船から岸壁へと移動し、そのボートに乗っていた青いビニール製の服を着た人らがバスに移動し、1台目のバスが空港に向かいました。地元の救急隊員によりますと、1隻目のボートに乗客が乗っていて、下船が始まったということです。

──日本人の乗客1人については情報は入ってきていますか？

先ほど、在スペイン日本大使館の関係者が、現地入りしたとの情報が入ってきました。日本人乗客の退避を支援する動きが始まっているとみられます。

オランダやアメリカなど多くの国が退避用の飛行機をここ、テネリフェ島に用意していますが、スペインの保健相によりますと、日本人の乗客は明日出発する予定のオーストラリアの便か、オランダの便に搭乗する可能性があるということで、準備が整うまでは船に留まる見通しです。