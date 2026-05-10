◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク8-3ロッテ(10日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの周東佑京選手がホームスチールの裏側を明かしました。

周東選手は1点差の3回裏、2アウト3塁で、ホームスチールに成功。相手左腕の毛利海大投手から大きくリードを取り、相手の投球とともに本塁へ突入。きわどいタイミングでしたが、捕手がタッチする際にボールがこぼれて、同点のホームインとなりました。

このプレーに周東選手は「いきたいなと思っていたので、本多(雄一)コーチにいけって言われたので、いったろうかなって思いました」とコメント。コーチからの指示にスタンドはざわつきます。また、「やばいと思いましたけれど、結果が全てなので、セーフになってよかった」と振り返り、拍手が起こりました。

この日は母の日。3回のホームスチールの直前にはタイムリースリーベースを放ち、「今日は母の日で、『お母さんお願いします打たせてください』と力をもらいました。いい形でタイムリーとなって良かったです。何とか勝ちに繋げられるように、母の日を勝利で飾りたいです」とコメント。5回にも好機でタイムリーヒットや盗塁を記録し、2安打2打点2盗塁と躍動しました。

改めてお立ち台で母への思いを聞かれた周東選手は、「そろそろ母に頑張れと言われているような気がしながら今日1日やっていた」と話し、「母は優しくて、僕の活躍を1番に喜んでくれていたので、今日はありがとうと伝えたいです」と感謝の言葉を述べました。