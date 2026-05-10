マリナーズ戦で行われた女性ファン向けイベントの一環で登場

【MLB】ホワイトソックス 6ー1 マリナーズ（日本時間10日・シカゴ）

ホワイトソックスは9日（日本時間10日）、本拠地でのマリナーズ戦で女性ファン向けのイベントを開催した。その一環として行われた始球式に、金髪ヘアの美女が登場。「本当に素晴らしい」「感動した」と米ファンの心を虜にした。

この日は「Gameday for the Girls」と銘打たれた特別なイベントとして試合が開催された。女性ファンを祝う体験を提供するため、女性向けスポーツメディア「Sportsish」とコラボレーションを実施。同メディアの創設者であるリリー・シンバシさんがマウンドに上がった。球団公式SNSも「リリーはスポーツをよく分かってる!」と紹介し、堂々とした投球フォームを披露して球場を大いに盛り上げた。

マウンドに上がったシンバシさんは、NBAニックスの元球団社長であるデーブ・チェケッツ氏の末っ子という背景を持つ。2021年に設立したメディアでは、独自のインタビューなどを通じてスポーツとポップカルチャーの間にあるギャップを埋めることを目指して活動している。米大手スポーツ局「ESPN」のクリエイター部門に加わるなど、インフルエンサーとして多方面で大きな注目を集めている人物だ。

ノーバウンドとはならなかったが、見事なコントロールを見せた美女にファンも喝采だ。「史上最もホットな始球式だった」「アスリートがここにいる!!!」「ちょっと待って、これはクレイジー!!!」「本当に素晴らしい仕事をしたね」「もうそのまま先発メンバー入りさせた方がいいんじゃない」「本当にすごいよリリー! あなたはアメージング!」「完璧」「髪なびいてる」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）