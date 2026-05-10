木材に乗る猫さんの背後に、飼い主さんが静かに近づいて…？飼い主さん考案のゲームで攻防を繰り広げるふたりの姿に、笑ってしまう視聴者さんが続出しました。

注目の投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「あ～で笑うw」「この緩い雰囲気好きだなぁ～」「超おもしろかったですw」といったコメントが寄せられています。

【動画：木材に乗る猫→気づかれずに『持ち上げられるか』挑戦してみた結果…爆笑の攻防戦】

気づかれずに持ち上げられるか！？

YouTubeチャンネル『しげくにきょうへい』に投稿されたのは、飼い主さんが愛猫の「りん」ちゃんとちょっとしたゲームをした時の様子。何の変哲もない細長い木材を使って行われたのだといいます。

木材の上を颯爽と歩いてきたりんちゃんがちょこんと座ると、ゲームスタート。りんちゃんに気づかれずに木材を3秒以上持ち上げられれば成功だそうで、背後からそっと忍び寄る飼い主さんでしたが…。

難易度高すぎなゲーム

さすがは気配に敏感な猫さんというべきか、すぐに気づいて振り返ったというりんちゃん。飼い主さんは手を急いで引っ込めると、咄嗟にストレッチをするフリをしてごまかしたそう。これは、なかなか難易度が高そうです。

気を取り直して再び挑戦するも、やはり木材に触れた段階でバレて去られてしまったそう。運良く持ち上げることができても一瞬で降りてしまい、口笛でのごまかしが通じずに明らかにバレバレな時も。飼い主さんの「あぁ～」という声だけが、何度も響き渡っていたといいます。

面白すぎるふたりの攻防

それからも諦めずに挑み続けますが、回数を重ねたことでりんちゃんも耳を後ろへ向けて警戒中のご様子。手だけでラジオ体操をしたり膝を掻いてみたりと、飼い主さんのごまかしレパートリーも増えていったそうで、ふたりのおかしな攻防に笑わずにはいられません。

しかし、どれだけ慎重に動かしても成功することはなく、ついに飼い主さんはギブアップ。これまで様々な企画をこなしてきた経験値ゆえか、木材に何か魅力があったのか。いずれにせよ、最後まで付き合ってくれた可愛いりんちゃんなのでした。

投稿には「ごまかし方胡散臭くて好き」「なんでこんな何回も持ち上げられてんのに乗っちゃうのwww可愛すぎる～」「飼い主と飼い猫じゃなくて友達みたいな関係やな笑」「何回も付き合ってくれていい子だね」「りんちゃん今日もおつかれさまです！」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『しげくにきょうへい』では、りんちゃんと後輩猫の「爽」ちゃんの日常の様子が投稿されています。ふたりの可愛らしい姿はもちろん、飼い主さん考案の検証企画やDIYなども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「しげくにきょうへい」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。