益若つばさ、愛息が18歳に「可愛いけどもう子どもじゃなくて立派な一人の人間や」
モデルでタレントの益若つばさが10日にInstagramを更新。長男の誕生日を報告し、2ショットを披露した。
【写真】益若つばさ、長男との笑顔あふれる2ショット
益若が「息子が18歳になりました！」と投稿したのは2008年4月に誕生日した長男との2ショット。複数公開されている写真には、“HAPPY BIRTHDAY”の文字がかたどられたバルーンの前で笑顔で並ぶ様子や、益若がプレゼントを渡す姿などが収められている。
投稿の中で益若は長男との日々について「高3は人生の分岐点なので、毎日悩んだり話し合ったりしながら過ごしてるけど、幼い頃の子育てとはまた全然違う個の人間としての難しさが、、！」とつづり「可愛いけどもう子どもじゃなくて立派な一人の人間や」とコメント。さらに「私は息子くらいの年齢で今のお仕事を始めて、ふわっと楽しいことと人に喜ばれることを選んでたら今に行き着いたから人にかっこいいことは言えないけど、どの選択でも楽しくてやり甲斐のある人生になったらいいな」と言葉を寄せている。
益若が公開した長男の姿に、ファンからは「もうこんなおっきいの!!」「子どもが大きくなるのって早いですよね！」「息子さん、素敵すぎる」などの声が集まっている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」Instagram（@tsubasamasuwaka1013）
【写真】益若つばさ、長男との笑顔あふれる2ショット
益若が「息子が18歳になりました！」と投稿したのは2008年4月に誕生日した長男との2ショット。複数公開されている写真には、“HAPPY BIRTHDAY”の文字がかたどられたバルーンの前で笑顔で並ぶ様子や、益若がプレゼントを渡す姿などが収められている。
益若が公開した長男の姿に、ファンからは「もうこんなおっきいの!!」「子どもが大きくなるのって早いですよね！」「息子さん、素敵すぎる」などの声が集まっている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」Instagram（@tsubasamasuwaka1013）