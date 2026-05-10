◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）

巨人が今季最多９得点で連敗を３で止め、勝率５割に復帰した。

試合前まで６試合連続３得点以下だった打線は、２回２死一塁から平山の左前適時打で先制。同点の４回はダルベックが一時勝ち越しの２ランをマークした。３―４の６回は２死二、三塁から浦田の右中間２点適時三塁打で逆転。８回は吉川の適時打、９回は浦田の２点適時二塁打で得点を奪った。

「８番」に入った浦田が３安打４打点、「７番」の平山が２安打１打点と躍動。若手コンビが光った試合だが、ベテランの丸も「らしさ」の一端を示した。「３番」を担っていた泉口がベンチスタートだったことから「３番」で出場。４回先頭では相手先発・桜井から７球粘って四球をもぎ取り、直後のダルベックの一発につなげた。７回１死一塁では得点にこそつながらなかったが、２ストライクから粘って四球を選び、好機を拡大した。

この日２四球で現役最多、ＮＰＢ歴代１１位の１１１１四球となった丸。前日９日には１軍再昇格後、即本塁打を放っていたが、出塁の面でも今後再び効果的な役割を果たしてくれそうだ。（田中 哲）