「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

約１年１０カ月ぶりの復帰戦に臨んだ“令和の黒きカリスマ”平本蓮（２７）＝剛毅會＝は、１年ぶりの復帰となった“鋼のエンペラー”皇治（３７）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝と、ＫＯ決着のみの無差別級スタンディングバウト特別ルールで対戦し、引き分けに終わった。

体重差１１・２５キロ。皇治が最後まで立っていられるかどうかに焦点が当たる中で、１回に破壊力に勝る平本がパンチを的確にヒットさせていき、皇治は攻め手を欠く展開。２回も平本が着実にボディーなどにパンチを当てていくが、皇治は止まらず果敢に前に。ただ、平本に有効打を打ち込めない。最終３回は開始早々に平本が強烈なボディー。しかし、皇治は倒れず。最後まで平本が圧倒し、皇治は鼻から出血したが、倒すことはできなかった。

平本は２４年７月の超ＲＩＺＩＮで朝倉未来を１回ＴＫＯで下して以降、怪我などにより長期離脱。９月の超ＲＩＺＩＮ．５でＭＭＡ復帰戦を控える中で、皇治との特別戦が組まれた。

平本は「体重全然違うんですけど、受けてくれてありがとうございました。カネロ戦のクロフォード意識しました。つまらなくてすいません」と説明。その上で「久保優太、てめぇ、俺と９月やれよ」と、９月の超ＲＩＺＩＮでの対戦を呼びかけた。