シンガー・ソングライターのJU！iE（じゅり、30）が10日、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。第1子妊娠を発表した。

白いワンショルダーのロングドレス姿で夫と寄り添ったマタニティーフォトを公開した。ストーリーズでは「この度、第一子を授かることになりました」と報告。「音楽を一緒に聴いて、移動して、喜怒哀楽を同じ身体で感じながら過ごしていたら、あっという間にお腹も大きくなってきました。今まで未熟で、どこか幼稚なまま生きてきた自分が、母親になるなんて想像もしていなかった。何度も自信をなくして、不安で朝まで泣いてしまう日もあったけれど、日本で出会った家族や友人たちに支えられながら、これからの人生が今はとても楽しみです」と現在の心境をつづった。

今後については「6月7日、BLUE NOTE PLACEでのライブが、出産前最後のバンドライブになります。今の自分だから届けられる音を、全力で歌います。ぜひ会場で見守ってもらえたら嬉しいです」と伝え、「そして今回、大好きなカメラマンさんとヘアメイクさんに、マタニティフォトを撮っていただきました。本当にありがとうございます」と感謝の気持ちも記した。

インスタグラムでは「Happy Mother’s Day Can’t wait to meet you.」（母の日おめでとう 会えるのが楽しみ）と英語でつづり、白のトップスにデニムをコーディネートし、大きくなったおなかを露出したショットも披露した。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「かわいいママ」「美しすぎる」「女神」などのコメントが寄せられている。

JU！iEは中国・南京市出身。4歳からピアノを始め、バークリー音大ではジャズや作曲を専攻。卒業後にニューヨークで音楽活動を始め、22年から日本で活動。ABEMAで人気恋愛リアリティー番組「オオカミシリーズ」で23年にNetflixで放送された「オオカミちゃんには騙されない（シーズン14）」にも出演。25年2月に結婚を発表。趣味はゲーム、旅行。特技はピアノ、テナーサックス、ギターなどの楽器。身長160センチ。血液型A。