◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島４―０ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）

広島が連敗を２で止め、１日で最下位を脱出した。プロ初先発のドラフト５位・赤木（佛教大）は２回１安打無失点に封じた。試合前には８人きょうだいを育てた母・恵美さんが始球式を務め、異例の“母子リレー”が実現。ブルペンデーの先陣を立派に務め、球団史上初の７投手による完封リレーにつなげた。

打線は２回に二俣の右犠飛で先制。二俣は４回にも左前適時打を放ち、２打点をマークした。７回には４年ぶりに三塁で出場した坂倉、１１戦ぶりにスタメン起用されたモンテロの２者連続適時打で加点した。

以下は新井監督の主な一問一答

―赤木はオープナー

「オープナーと決めていたので、初めての先発で緊張したと思うけど、ナイスピッチングだった」

―今後は

「一回抹消して。先発の練習をして、まだ１か月もたってない。球数を含めて、イニングを伸ばせるようにやっておいてくれと伝えた」

―７人で完封リレー

「ヤクルト打線に振れている打者が多いなか、よく抑えた」

―高、遠藤の内容がいい

「いいよね。点を取られていないしね。高と遠藤の成長というのは感じています」

―序盤の好機で二俣が結果

「状況に応じていいバッティングができていた」

―７回は代走・辰見が２盗塁

「本当によくスタートを切ったと思いますし、最後も（ホームに）よく突っ込んだ。結果アウトだったんですけど、あれだけ際どいタイミングに持っていくのは、こっちも驚いた走塁だった」

―坂倉、モンテロで追加点

「もちろん、大きかったですね。ヤクルト打線は振れていますので、あの２点の追加点は試合の流れ上、大きかった」

―坂倉は４年ぶり三塁

「本人に聞いても『全然大丈夫です』ということだった。落ち着いてさばいていた」

―モンテロとの同時起用は今後も

「その都度、その都度でやっていきたい」

―秋山が途中交代

「下半身のコンディション不良で抹消します。しっかり治してからということ」