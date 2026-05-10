■全国の週間予報

11日以降、西日本から北日本は、高気圧に覆われ、晴れる日が多い見込みです。朝はヒンヤリする日もありそうですが、日中は気温がぐんぐん上がり、各地で初夏の陽気が続くでしょう。地表付近は暑くなる一方、今週は中頃にかけて、上空に冷たい空気がとどまりそうです。

関東付近は、週の中頃にかけて天気が変わりやすく、内陸や山沿いを中心に、急な雨の降りやすい天気が続きそうです。晴れると紫外線が非常に強い時期でもありますので、お出かけは晴雨兼用の傘があると安心です。

沖縄は、12日頃まで雨が降りますが、その後は梅雨前線がいったん沖縄から離れそうです。13日以降は、しばらく梅雨の晴れ間が続きそうです。梅雨時の貴重な日差しを有効にお使い下さい。

気温はこの先、全国的に平年を上回る日が続くでしょう。西日本や東日本では、25℃以上の夏日となる日が続く見込みです。

週の後半からは、この時期としてはかなり高くなり、17日頃は、内陸の地域を中心に、30℃以上の真夏日となる所もありそうです。

この時期の暑さは、まだ長くは続かず、朝晩は過ごしやすい気温となります。本格的な暑さがやってくる前の今の時期から、体を動かして体を暑さに慣らしたり、早めにエアコンの試運転をしたりしておくと良さそうです。