「まだ正確な報告は受けてない」森保監督が“衝撃ニュース”に言及「おそらく…」【日本代表】
2026年５月９日、ブライトンの三笘薫がウォルバーハンプトン戦で負傷。55分、ロングパスに反応した際に左太もも裏を押さえて自らプレーを中断すると、その３分後に交代した。
この衝撃ニュースを受け、翌日の東京ダービーを視察した日本代表・森保一監督が三笘に言及した。
「まだ正確な情報、報告は受けてないです。どれくらいの回復期間を要する怪我なのかという点も、（代表）スタッフはまだ分からないと。軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」
三笘のコンディションは、日本代表の今後を大きく左右するファクターなのは間違いない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
この衝撃ニュースを受け、翌日の東京ダービーを視察した日本代表・森保一監督が三笘に言及した。
「まだ正確な情報、報告は受けてないです。どれくらいの回復期間を要する怪我なのかという点も、（代表）スタッフはまだ分からないと。軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」
三笘のコンディションは、日本代表の今後を大きく左右するファクターなのは間違いない。
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