◆パ・リーグ 西武６―１楽天（１０日・ベルーナドーム）

楽天の藤井聖投手が２３年１０月１０日のロッテ戦（楽天モバイル）以来９４３日ぶりのリリーフ登板をした。３回を５安打３失点だった。

０―２の３回から２番手・津留崎に代わって３番手で登板。この回先頭のネビンに投じた３球目。１３５キロの変化球を左翼席に運ばれ、いきなり１点を奪われた。

０―３の４回先頭。滝沢を歩かせなおも１死二塁。続く西川に投じた４球目のスライダーを右翼席にはじき返され５点目を献上し「非常にもったいない失点の仕方だったんで。今後ああいう失点しないようにやっていくしかないなって感じです」と唇をかんだ。

最速１４２キロの直球にスライダーやシュートを織り交ぜ５０球のロングリリーフ。６回の守備から田中千がマウンドに上がり交代となった。

藤井は４月１７日のロッテ戦（楽天モバイル最強）で今季初登板、初先発し６回を２安打無失点。昨季は２２試合に登板し全て先発だった。

リリーフの難しさを聞かれ「全然言い訳できないんで。与えられたところで、結果出すしかなかった。結果を出せなくて非常に悔しいとです」。今後の先発での起用について「それはもう全然、全く話はないんですけど。与えられたところでしっかりやるだけです」と前を向いた。

三木監督は「点の取られ方がフォアボール、ホームランみたいな形もあったりしたから。ある程度経験がある選手なんで。その辺はしっかりしてもらいたいなとは思います」と表情を曇らせた。