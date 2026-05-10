【ＤｅＮＡ】王者・阪神に３連勝ならず 序盤の逸機とスクイズでの失点に相川亮二監督が求めた細かな部分のレベルアップ
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）
ＤｅＮＡは打線がふるわず零封負けで、わずか１日で３位から４位に後退した。
打線は初回に１番・三森大貴内野手の右前打と盗塁で無死二塁としながら、２番・度会隆輝外野手が遊ゴロで走者を進めることができず無得点。その後は阪神の先発・才木の前に７回まで二塁を踏むこともできなかった。
相川亮二監督は試合後、「いい投手なので、早い回に１点というのはあった」と、立ち上がりの逸機を悔やんだ。度会が走者を進められなかったことには「結果を責めることは全くないけど、２ストライク後にランナーを進塁させるような気持ちがあったのかとか、（進塁打の）サインが出せることではあるので、そういうのも含めてまた考えます」と、打者の意図やベンチワークなど細かな部分を反省点にあげた。
決勝点となったのは、５回１死一、三塁で投手の才木に決められたセーフティースクイズ。２球続けて失敗（ファウル）の後、３球目のスライダーをスリーバントで転がされての失点だった。
ここでも指揮官は「防ぐために何が必要だったのか。セーフティースクイズというところで、打者が投手。やりにくい球種が何だったのか、コースがどうだったのかっていうところは、チームで反省すべきかなと思います」と、微妙な駆け引きなどチーム全体としてのレベルアップを課題にあげていた。