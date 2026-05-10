◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）

ＤｅＮＡは打線がふるわず零封負けで、わずか１日で３位から４位に後退した。

打線は初回に１番・三森大貴内野手の右前打と盗塁で無死二塁としながら、２番・度会隆輝外野手が遊ゴロで走者を進めることができず無得点。その後は阪神の先発・才木の前に７回まで二塁を踏むこともできなかった。

相川亮二監督は試合後、「いい投手なので、早い回に１点というのはあった」と、立ち上がりの逸機を悔やんだ。度会が走者を進められなかったことには「結果を責めることは全くないけど、２ストライク後にランナーを進塁させるような気持ちがあったのかとか、（進塁打の）サインが出せることではあるので、そういうのも含めてまた考えます」と、打者の意図やベンチワークなど細かな部分を反省点にあげた。

決勝点となったのは、５回１死一、三塁で投手の才木に決められたセーフティースクイズ。２球続けて失敗（ファウル）の後、３球目のスライダーをスリーバントで転がされての失点だった。

ここでも指揮官は「防ぐために何が必要だったのか。セーフティースクイズというところで、打者が投手。やりにくい球種が何だったのか、コースがどうだったのかっていうところは、チームで反省すべきかなと思います」と、微妙な駆け引きなどチーム全体としてのレベルアップを課題にあげていた。