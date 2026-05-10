◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１６節 ＦＣ東京２―１東京Ｖ（１０日・味の素スタジアム）

６月の北中米Ｗ杯で日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都が、日本代表・森保一監督が視察に訪れた中、リーグ１０試合ぶりに先発し、後半３２分までプレーした。

前節の６日の千葉戦で右ハムストリング肉離れによる離脱から５３日ぶりに復帰し、Ｗ杯メンバー発表前最後の一戦には左サイドバックで先発。豊富な運動量と球際の強さ、闘志あふれるプレーでチームを盛り上げ、“御前試合”で存在感を発揮した。

５日後に迫る代表発表に向けて、鉄人は「自分の魂は見せられたかなと思います。日本で唯一無二の魂なので、そこだけは自信を持っているので、そこは森保監督に届いたんじゃないかと思います。球際だったり、そういったところが自分の強みだと思う。最後まで諦めない部分とか、そこは絶対にＷ杯に必要だと思うので。そこは届いていると思う。（５日後のメンバー発表へ）信じて待つしかないので。やるべきことは全部やってきたので、あとは森保さんが決めることなので。でも、森保さんに魂は届いたと思います」と話した。