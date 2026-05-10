【橋田賞】今田美桜、『あんぱん』で飛躍「人生の中でかけがえのない財産となりました」
俳優の今田美桜（29）が『第34回橋田賞』橋田賞を受賞し10日、都内で行われた授賞式に登壇した。連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）において、瑞々しく力強い演技が幅広い世代の共感と支持を集め俳優としてのさらなる飛躍を印象づけたと評価され受賞に至った。
【写真】豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授賞式
今田は、パンツスタイルのオールインワンドレスで登壇し、笑顔で記念品を受け取った。『あんぱん』は、作品としても橋田賞を受賞。代表して登壇した脚本の中園ミホ氏から明かされた、今田は「ヒロインののぶは橋田壽賀子先生の分身」という裏話について、「橋田先生の分身ですとおっしゃっていて、驚きと背筋が伸びる思いです」と背を正した今田。「本当にいろんなところであんぱんの話をしてくださるかたがいらっしゃって、そのたびにたくさんの方に支えられて、愛された作品なんだなと実感しております」と話した。
また本作で演じたことについて「人生の中でかけがえのない財産となりました」と明かし、「激動の時代だったので、戦争だったので、生きるということをすごく考えた作品だったんですけど、『あんぱん』を通して感じた生きるうえでの喜びとか悲しさとかうれしさとかに丁寧に演じていきたい。やさしさとか思いやりを忘れない人間でいたいなと思います」と力を込めた。
1993年に創設された『橋田賞』は、日本人の心や人と人とのふれあいを温かくとりあげてきた番組と人に対して顕彰助成するもの。各テレビ局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び人を対象に検討を加え、候補を選出する。受賞作品・受賞者は以下の通り。
■『第34回橋田賞』受賞者一覧
【橋田賞】
・ 連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）
・『わが家は楽し』（TBS）
・『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）
・『八月の声を運ぶ男』（NHK）
・小日向文世
・佐藤浩市
・小芝風花
・今田美桜
・竹内涼真
【野村昭子賞】
・岩崎加根子
【橋田賞新人脚本賞】
＜一時間ドラマ部門＞
佳作
『コクーン』高橋由佳
『愛或るほうへ』佐野あすか
＜短編部門＞
入選作
『へりとわらし』朝比奈千鶴
【写真】豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授賞式
今田は、パンツスタイルのオールインワンドレスで登壇し、笑顔で記念品を受け取った。『あんぱん』は、作品としても橋田賞を受賞。代表して登壇した脚本の中園ミホ氏から明かされた、今田は「ヒロインののぶは橋田壽賀子先生の分身」という裏話について、「橋田先生の分身ですとおっしゃっていて、驚きと背筋が伸びる思いです」と背を正した今田。「本当にいろんなところであんぱんの話をしてくださるかたがいらっしゃって、そのたびにたくさんの方に支えられて、愛された作品なんだなと実感しております」と話した。
1993年に創設された『橋田賞』は、日本人の心や人と人とのふれあいを温かくとりあげてきた番組と人に対して顕彰助成するもの。各テレビ局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び人を対象に検討を加え、候補を選出する。受賞作品・受賞者は以下の通り。
■『第34回橋田賞』受賞者一覧
【橋田賞】
・ 連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）
・『わが家は楽し』（TBS）
・『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）
・『八月の声を運ぶ男』（NHK）
・小日向文世
・佐藤浩市
・小芝風花
・今田美桜
・竹内涼真
【野村昭子賞】
・岩崎加根子
【橋田賞新人脚本賞】
＜一時間ドラマ部門＞
佳作
『コクーン』高橋由佳
『愛或るほうへ』佐野あすか
＜短編部門＞
入選作
『へりとわらし』朝比奈千鶴