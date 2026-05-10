2位・FC東京が後半ATの長倉弾で劇的勝利、残り2戦で首位と勝ち点4差…佐藤龍之介&長友はW杯へラストアピール
[5.10 J1百年構想リーグEAST第16節 FC東京 2-1 東京V 味スタ]
J1百年構想リーグEASTは10日に第16節を行った。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は、FC東京が2-1で勝利。1-1で迎えた後半アディショナルタイム5分過ぎ、途中出場のFW長倉幹樹が決勝ゴールを沈めた。
2位・FC東京は前節・ジェフユナイテッド千葉戦(●0-3)で連勝が4でストップ。首位・鹿島アントラーズと勝ち点5差となった。今節を含めて残り3試合となり、優勝を目指すうえでは負けは許されない状況。前節から4人を変え、前節に途中出場で負傷から復帰したDF長友佑都が57日ぶりにスタメン入りした。5位・東京Vも前節の黒星で90分での連勝が3で止まった。ターンオーバーを敢行した前節から7人を変え、メンバーを戻した。[両スタメンはコチラ]
“東京ダービー”には15日に北中米ワールドカップのメンバー発表を控える森保一監督も視察に訪れた。ボールを持つFC東京は、前半10分に長友が左サイドを疾走し、復調をアピール。一方、東京Vは前線からハイプレスを仕掛け、相手の自由を奪っていく。
最初の決定機はFC東京。前半19分にMF佐藤龍之介が自陣近くから左サイドにパスを出し、MF遠藤渓太が左サイド際から逆の右サイドに大きく展開する。全力疾走していたMF佐藤恵允がPA右に入り込むと、そのまま右足シュート。角度のないところから放ったボールは惜しくもクロスバーに当たった。
前半25分にもFC東京が決定機を作る。DFアレクサンダー・ショルツが縦にパスを出し、佐藤龍が収めてさらに縦パス。FWマルセロ・ヒアンがPA右から右足シュートを放つも、GK長沢祐弥の好セーブに阻まれた。
東京Vのハイプレスが徐々に鋭さを増していくと、前半29分に先制点を奪う。GK長沢のフィードから中盤でボールを奪い合うと、MF森田晃樹がボールを収める。PA手前のMF松橋優安とのワンツーで相手守備陣を動かしつつ、ドリブルを仕掛ける森田がPA内に進入。射程距離に入ったところで渾身の右足を振り抜き、今季初ゴールをゴール左隅に突き刺した。
先制されたFC東京は右サイドから攻勢を強めていく。前半36分、ショルツが右サイドの縦パスを出し、佐藤恵が縦に突破。深い位置からマイナス方向に折り返すと、PA中央に詰めたDF室屋成が右足ダイレクトで合わせる。しかし、GK長沢のセーブに遭った。
前半41分、FC東京が同点に追いつく。じわじわと敵陣に近づいていくと、佐藤龍がアタッキングサードで鋭いターンからパスの出しどころを見出す。ボールを収めた室屋がPA右から渾身の右足シュートを叩き込み、今季4点目で1-1と試合を振り出しに戻した。
前半はそのまま1-1で終了。東京Vがハーフタイムに交代カードを使い、MF熊取谷一星を下げて、MF新井悠太が入った。
拮抗状態のなか、後半20分にFC東京の決定機。相手のミスを突いたヒアンが最前線でボールを奪って速攻に出る。敵陣内で混戦になると、上村篤史主審が笛を鳴らし、FC東京にPKを与えた。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入から上村主審がモニターで確認した結果、PKは取り消された。
FC東京は後半32分に2枚替え。ヒアンと長友に代え、長倉とDF橋本健人が出場した。41分には佐藤龍とDF森重真人を下げ、FW仲川輝人とDF稲村隼翔が投入された。
後半アディショナルタイム5分過ぎ、試合が動く。FC東京は、PA手前で佐藤恵がPA内にパス。長倉がすばやくゴール前に飛び出すと、冷静にチップキックでゴールに流し込んだ。
試合はそのまま終了し、FC東京が2-1で劇的勝利。首位・鹿島アントラーズが他会場でPK戦による白星で勝ち点2を手にしたことで、勝ち点差を得た2位・FC東京は1ポイント縮め、勝ち点4差となった。
(取材・文 石川祐介)
J1百年構想リーグEASTは10日に第16節を行った。FC東京と東京ヴェルディの“東京ダービー”は、FC東京が2-1で勝利。1-1で迎えた後半アディショナルタイム5分過ぎ、途中出場のFW長倉幹樹が決勝ゴールを沈めた。
2位・FC東京は前節・ジェフユナイテッド千葉戦(●0-3)で連勝が4でストップ。首位・鹿島アントラーズと勝ち点5差となった。今節を含めて残り3試合となり、優勝を目指すうえでは負けは許されない状況。前節から4人を変え、前節に途中出場で負傷から復帰したDF長友佑都が57日ぶりにスタメン入りした。5位・東京Vも前節の黒星で90分での連勝が3で止まった。ターンオーバーを敢行した前節から7人を変え、メンバーを戻した。[両スタメンはコチラ]
最初の決定機はFC東京。前半19分にMF佐藤龍之介が自陣近くから左サイドにパスを出し、MF遠藤渓太が左サイド際から逆の右サイドに大きく展開する。全力疾走していたMF佐藤恵允がPA右に入り込むと、そのまま右足シュート。角度のないところから放ったボールは惜しくもクロスバーに当たった。
前半25分にもFC東京が決定機を作る。DFアレクサンダー・ショルツが縦にパスを出し、佐藤龍が収めてさらに縦パス。FWマルセロ・ヒアンがPA右から右足シュートを放つも、GK長沢祐弥の好セーブに阻まれた。
東京Vのハイプレスが徐々に鋭さを増していくと、前半29分に先制点を奪う。GK長沢のフィードから中盤でボールを奪い合うと、MF森田晃樹がボールを収める。PA手前のMF松橋優安とのワンツーで相手守備陣を動かしつつ、ドリブルを仕掛ける森田がPA内に進入。射程距離に入ったところで渾身の右足を振り抜き、今季初ゴールをゴール左隅に突き刺した。
先制されたFC東京は右サイドから攻勢を強めていく。前半36分、ショルツが右サイドの縦パスを出し、佐藤恵が縦に突破。深い位置からマイナス方向に折り返すと、PA中央に詰めたDF室屋成が右足ダイレクトで合わせる。しかし、GK長沢のセーブに遭った。
前半41分、FC東京が同点に追いつく。じわじわと敵陣に近づいていくと、佐藤龍がアタッキングサードで鋭いターンからパスの出しどころを見出す。ボールを収めた室屋がPA右から渾身の右足シュートを叩き込み、今季4点目で1-1と試合を振り出しに戻した。
前半はそのまま1-1で終了。東京Vがハーフタイムに交代カードを使い、MF熊取谷一星を下げて、MF新井悠太が入った。
拮抗状態のなか、後半20分にFC東京の決定機。相手のミスを突いたヒアンが最前線でボールを奪って速攻に出る。敵陣内で混戦になると、上村篤史主審が笛を鳴らし、FC東京にPKを与えた。しかし、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入から上村主審がモニターで確認した結果、PKは取り消された。
FC東京は後半32分に2枚替え。ヒアンと長友に代え、長倉とDF橋本健人が出場した。41分には佐藤龍とDF森重真人を下げ、FW仲川輝人とDF稲村隼翔が投入された。
後半アディショナルタイム5分過ぎ、試合が動く。FC東京は、PA手前で佐藤恵がPA内にパス。長倉がすばやくゴール前に飛び出すと、冷静にチップキックでゴールに流し込んだ。
試合はそのまま終了し、FC東京が2-1で劇的勝利。首位・鹿島アントラーズが他会場でPK戦による白星で勝ち点2を手にしたことで、勝ち点差を得た2位・FC東京は1ポイント縮め、勝ち点4差となった。
(取材・文 石川祐介)