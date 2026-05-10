◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）

阪神・梅野隆太郎捕手が「母の日」に今季初安打＆好リードで完封勝利に導いた。

「その（母の日の）縁もあって、こういうスタメンの日が重なるということは、自分にとっても非常に特別な日なので。いい『ありがとう』を伝えられた。自分は野球人なんで、プレーで『ありがとう』を伝えられるということは、そういう縁とか運とかもあってこういう日を迎えられたので、良かったです」

小学４年時に母・啓子さん（享年３４）が他界。特別な日にスタメンマスクをかぶり、１打席目の登場曲を変えた。「全国のお母さん、母親への『ありがとう』を伝える部分で、登場曲も１打席目だけ球団の協力のもと変えさせてもらって。自分でスイッチを入れられるものだったんで使わせてもらって」。プレーでも感謝の思いをグラウンドで体現した。

５回無死一塁で右腕・石田裕の内角速球に詰まりながらも左前に落として好機を拡大。「やっと開幕できたなと」。その後、１死一、三塁から才木のセーフティースクイズによる先制点につながった。守っては、零封リレーをお膳立て。「最後までゼロで勝ち切るということに関しては、めちゃくちゃ良かった」と充実の汗をぬぐった。