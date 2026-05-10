◆パ・リーグ オリックス０―２日本ハム（１０日・京セラドーム大阪）

日本ハムは首位・オリックスを下し、借金を２に減らし首位とのゲーム差を５に縮めた。２カードぶりの勝ち越しで、５月１日以来の２連勝となった。

新庄監督は、２―０の９回１死満塁で一飛に倒れた清宮幸の打撃を指摘した。「最後の満塁で最低でも軽く犠牲フライを打てる選手になってくれないとね。あそこ３点と２点じゃえらい違い。最低よ。最低犠牲フライ。軽くポーンてね。相手もすごいボールを投げるピッチャーでもなかったしね。向こうもアップアップな場面だったし、一番いいのはランナーを全部返すバッティングだったんですけど、センターに犠牲フライは欲しかった」と、キャンプから掲げるチーム打撃の徹底を求めた。

一方、初回に４月１５日以来８７打席ぶりの一発となる決勝の４号２ランを放ったレイエスを称賛。前日、９日の試合後、「良くなってきた。今、階段をちょっと登っていって８４段目ぐらいだから（笑）。１００になるまでもう少し待ってください」と完全復調を期待しており、「（昨日）言ったとおり。もう１０１段目くらい。（１００を）越えちゃって（笑）。乗ってくると思う」と、予言が的中し、一日で１００を越える特大弾を見せた主砲に賛辞を送りさらなる爆発に期待した。