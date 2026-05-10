テイラー・スウィフトへの情熱を「フルタイム」の仕事に変え、大きな成功を収めている女性がいる。13歳の頃にテイラーのファンコミュニティに加わって以来、熱狂的なファンであり続けているオリヴィア・レヴィンさん（26）は、10年以上前に「Tumblr」や「Instagram」でファンアカウント「SwiftiesForEternity」を開設した。



【写真】クリエイターに転身したオリヴィア・レヴィンさん

大学卒業後、レヴィンさんはリモートワークの会社員として働きながらファンページの運営を両立させていたが、2023年4月に解雇された。レヴィンさんはピープル誌に対し、「他の仕事に応募していたところ、ちょうど『The Eras Tour』の開催中にアカウントが爆発的に人気を集め始めました」と語る。



偶然出会ったブランド提携のエージェントから提案を受け、レヴィンさんはアカウントに自身の個性を打ち出し、顔写真をより多く掲載するようにした。当初はファンアカウントでの成功に半信半疑だったレヴィンさんだが、エージェントと共に試行錯誤を重ねた結果、会社員時代を上回る収入を得られるようになったという。



現在、アカウントのフォロワー数は63万人近くに達しており、テイラーの生活やキャリアに関する最新情報のほか、楽曲に隠されたイースターエッグについても深掘りしている。これにより、レヴィンさんは企業勤めから解放され、フルタイムのクリエイターとして活動に専念、「これが私の本業です」と断言した。



また、レヴィンさんはテレビ局からコミュニティのスポークスパーソンを依頼されることも多く、常に即応できる体制を整えている。感謝祭のディナー中であっても、テイラーに動きがあればスマートフォンを取り出し、ファンに最新情報を伝達、「一番最初に投稿したいんです。常に何かが起こっていますし、間違いなく多忙な日々です」と説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）