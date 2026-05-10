床の上に新聞を広げて読んでいたお父さん。そこに柴犬さんがやってきて…撫でてもらうためにとった『まさかの方法』が可愛すぎると話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの微笑ましい光景は記事執筆時点で1.6万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：新聞を読んでいる父→犬が『撫でてほしい』と近づいてきて…自分勝手な『まさかの方法』】

新聞を読んでいるお父さんに近づいてきた柴犬さん

Xアカウント『@mika_Jimmy』に投稿されたのは、白柴「琥珀」くんのお姿。

床に新聞紙を広げて読んでいたというお父さん。すると、そこに琥珀くんがやってきて…あまりにも可愛すぎる行動をみせてくれたというのです。

撫でてもらうための『まさかの方法』に悶絶

お父さんの目の前、新聞の上にゴロンと寝転がったという琥珀くん。どうやら、新聞の上に寝転べば撫で撫でしてもらえると分かっているのだそう。

もちろん、お父さんは新聞を読んでいる場合ではなくなり…琥珀くんの思惑通り、撫で撫でタイムに突入することとなったのだとか。

とはいえ、お父さんは琥珀くんのその行動を嬉しく感じているそうで、むしろ撫で撫でタイムのために床の上で新聞を読んでいるまであるのだといいます。

愛情に溢れた微笑ましい日常の一コマは、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちの先代犬もやってました」「可愛いなぁ」などの絶賛コメントが寄せられています。

仲良しコンビの日常が大人気

琥珀くんには「小次郎」くんというとっても仲良しで大切な存在も。別々に暮らしながらも『家族』としてたくさんの時間を過ごす小次郎くんと琥珀くんの日常はとても尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、それぞれがのびのびと幸せに暮らす琥珀くん、小次郎くんのお姿は日々多くのユーザーに癒しと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mika_Jimmy」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。