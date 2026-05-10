バラバラになったひらがなを並び替えて、正しい単語を導き出しましょう！ 今回のお題は5文字。あなたは1分以内に正解にたどり着けますか？ 柔軟な発想力が試されるアナグラムクイズで、隙間時間に楽しく脳トレに挑戦してみましょう。

写真拡大

ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると意味のない文字列ですが、順番を入れ替えるだけで誰もが知っているあの言葉に早変わりします。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に答えを導き出してみてくださいね。

問題：「く う が の か」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

く う が の か

ヒント：最後の文字は「く」

答えを見る






正解：のうかがく

正解は「のうかがく」でした。

▼解説
脳の仕組みを研究する学問「脳科学」になります。まずは母音の「う」の位置を固定して、前後の組み合わせを試していくのが、早く解くためのコツですよ。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)