【アナグラムクイズ】「く う が の か」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると意味のない文字列ですが、順番を入れ替えるだけで誰もが知っているあの言葉に早変わりします。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に答えを導き出してみてくださいね。
く う が の か
ヒント：最後の文字は「く」
答えを見る
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▼解説
脳の仕組みを研究する学問「脳科学」になります。まずは母音の「う」の位置を固定して、前後の組み合わせを試していくのが、早く解くためのコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると意味のない文字列ですが、順番を入れ替えるだけで誰もが知っているあの言葉に早変わりします。頭を柔らかくして、制限時間1分以内に答えを導き出してみてくださいね。
問題：「く う が の か」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
く う が の か
ヒント：最後の文字は「く」
答えを見る
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正解：のうかがく正解は「のうかがく」でした。
脳の仕組みを研究する学問「脳科学」になります。まずは母音の「う」の位置を固定して、前後の組み合わせを試していくのが、早く解くためのコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)