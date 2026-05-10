「まじでかわいすぎん？ w」りくりゅうペア、“子どもの頃の夢”を告白！ 「ニヤけました」「乙女そのもの！」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの三浦璃来選手さんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。“子どもの頃の夢”を明かしました。
【写真】りくりゅうペアの“子どもの頃の夢”
この投稿にコメントでは「可愛すぎてニヤけました」「カワイイ〜」「龍一くんの目線がめっちゃ乙女そのもの！w」「夢が可愛すぎて爆笑したわ」「りくりゅうの雰囲気尊い…！」「まじでかわいすぎん？ w」「可愛いなー、いいなー」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】りくりゅうペアの“子どもの頃の夢”
「ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」三浦選手は「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう。ケーキは #ホテルニューオータニ 様からいただきました」とつづり、「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」とハッシュタグを添えて1枚の写真を投稿。ケーキがのったデザートプレートを両手を頬に添えて見つめる木原龍一選手と、その姿を笑いながら見つめる三浦選手の姿を披露しています。
「小学生男子＆きれいなりくちゃん」4月30日の投稿では「宣材写真撮影中のひとコマ おちゃらけ龍一とノーマル龍一」とつづって、三浦選手の後ろでダブルピースをしながら顔を出している、木原選手のおどけた姿などを披露している三浦選手。ファンからは「世界遺産ペアだねー（笑）」「小学生男子＆きれいなりくちゃんと、いつもの世話焼きお母さん＆かわいいりくちゃんバージョンですね！」「仲いいですね」「お2人を見ると癒されて毎日頑張れます」「小学生だったり、オカンだったり、龍一くん忙しいな」「カップルがするやつ！！」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)