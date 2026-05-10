俳優の北村有起哉（52）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。超大物映画監督に激怒された過去について語った。

この日は仲が良い俳優・鶴見辰吾とそろって登場。撮り終えたシーンで納得がいかない場合があるという話から、北村は「21歳の時だったかな。監督が巨匠の方だったんだけど、右も左も分からないから」と撮り直しを申し出たことがあったと明かした。

「監督がOKって言ったのに、僕がまさにそういう、モジモジ、ウジウジしていて」という状態で、監督に「これ、もう1回やらせていただけませんか」と願い出たという。すると監督からは「これは俺の映画だ！」と怒鳴られ、「すいません」と平謝りしたと語った。

「本当に、何も分かんなかったから、凄い怒られて」と振り返ると、「映画は監督のものなんだって思った」と苦笑した。

MCの「EXIT」兼近大樹が「言えたのが凄いっすね。何の映画ですか」と問うと、「『カンゾー先生』っていう。今村昌平さんが監督の映画」と告白。06年に他界した今村さんはカンヌ国際映画祭グランプリを2度獲得した日本映画界の巨匠だけに、MCの俳優・満島真之介は「すげえな」と仰天した。

北村が「ある意味ね、バカだよね」と淡々と話すと、鶴見は「でも監督は絶対覚えていますよ、そういうこと。いい印象で覚えている」とフォローしていた。