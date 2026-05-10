グラビアアイドルの松嶋えいみ（34）が10日にインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

松嶋は「ご報告 先日、第一子となる女の子を出産しました ずーっと逆子ちゃんで臨月入っても回らず、予定日ギリギリまで回るのを待とうと先生とも話していたのですが、お腹の張りが強く頻回で急きょ早まり予定帝王切開手術での出産でした」と報告し、出産時の様子を振り返った。

続けて「予定日より3週間近く早くなり、心の準備が追いつかないまま迎えた初めてのお産でしたが、先生や助産師さん方の温かい声掛けや、夫と母の立ち会いもあり安心して臨むことができました 術後数日は産後がこんなに辛いとは…この痛みがずっと続いたらどうしよう…とか考えもしましたが産院スタッフのみなさんの手厚いサポートと美味しいご飯がとても支えになりました ありがとうございました」と感謝を伝えた。

また「いまは母子ともに無事退院しており、健康に過ごしつつ試行錯誤しながら育児を楽しんでます 何にも変え難いかけがえのない宝物を授かった幸せを噛み締めながら、精一杯の愛を注いでいきたいと思います」と近況を記し、子どもの写真や、子どもとのショットをアップした。

松嶋は24年12月に結婚を報告、26年1月に妊娠を発表した。