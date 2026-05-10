格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）で、２０１６年リオデジャネイロ五輪レスリング銀メダリストの太田忍（３２）が金太郎（３３）に２Ｒ４分２５秒で一本勝ちした。

１Ｒから積極的に前に出た太田は、相手の蹴りに合わせてタックルをしかけてテークダウンし上から攻撃をしかけた。その後一度は立ち上がられたが、今度はパンチを交錯させつつ組み付き、背後にとりつくと打撃のラッシュでダメージを与えることに成功。ラウンド終了間際に反撃を受ける一幕もあったが、ラウンド終了のゴングが鳴らされると両手を広げてノーダメージをアピールした。

２Ｒもタックルを決めて上から攻める展開となり、最後は肩固めの体勢で捕獲してタップを奪い完勝した。この勝利にＡＢＥＭＡ ＰＰＶで視聴できる配信で解説した高阪剛は「時間をうまく使って決めきりましたよね」と感嘆。マイクを持った太田は、所属する「ＴＨＥ ＢＬＡＣＫ ＢＥＬＴ ＪＡＰＡＮ」の平良達郎がこの日の「ＵＦＣ ３２８」でジョシュア・ヴァンに敗れたことなどに触れて「ここで僕が一本勝ちでフィニッシュで流れを止められたので、ここからうちのチーム大連勝していくと思います」と話した。

約１年ぶりの再起戦での勝利に「（昨年）５月にサバテロに４万人の前で恥かかされて、ヘルニアになって、前十字靭帯やって…。正直、格闘技はもうできないんじゃないかって思ったんですけど、サポートしてくださっている皆さまの顔を毎日寝る前に思い出して、頑張ることができました」と周囲に感謝の弁だ。そして「ここから３連勝、４連勝してサバテロに絶対リベンジするんで。絶対やり返すんで、今後とも応援お願いします」とＲＩＺＩＮバンタム級王者ダニー・サバテロ（米国）へのリベンジを誓った。